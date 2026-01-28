Yüzde 82'ye yüzde 18'in sırrı; para mı sistem mi?

Geçtiğimiz pazar akşamı oynanan FB-Göztepe maçı öncesinde futbol kamuoyu ev sahibi FB'yi favori görüyordu. Hafta içi Aston Villa'ya 1-0 kaybetse de fena oynamamıştı. Yorgun olsa da geniş kadrosu vardı ve Tudesco'nun rotasyon olanağı vardı. Nitekim öyle de yaptı ve hafta içi 11'de oynayan dört oyuncusunu kulübede bıraktı.

Göztepe oldukça tedirgindi. Defanstaki iki kilit isim Heliton ve Bokele sarı kart cezalısıydı. Bu oyuncuların rolü defansla da sınırlı değildi üstelik; duran top organizasyonlarında da rakip kale önünde oluyorlardı. Ayrıca maç haftası ilk 11'in değişmezi Dennis ile yine defanstan Furkan hasta olduğu için kadrodan çıkarılmış, üç oyuncu da hasta olduğu halde yoğun tedavi ile forma giyebilmişti. Bu nedenlerle Stoliov ilk kez birbirinin alternatifi olan Olaiton ve Efkan'ı birlikte sahaya sürdü. Aylardır sakatlık yüzünden oynamayan Ogün'ü de ilk 11'de başlattı. Fakat Stoliov hafta içi antrenmanları somut duruma ve görev vereceği oyunculara göre, ancak yine de sistemini koruyarak yaptırdı. Efkan biraz geride bırakılırken Olaiton daha ofansif konuşlandı. Ogün kesici olarak hazırlandı. Stoliov, bir koyundan birkaç post çıkarmayı iyi beceriyor doğrusu.

TOP FB'DE AMA GOLLERDE VE GOL POZİSYONLARINDA EŞİTLİK

Maçın hemen başında Godoi'nin gördüğü sarı kart ve kalesinde çabuk gördüğü gole karşın Göz Göz moralini bozup oyun disiplininden kopmadı. Bilakis çabuk reaksiyon göstererek skoru 1-1'e getirdiği gibi ilk yarının sonunda Arda'nın kafası çataldan dönmese soyunma odasına önde girebilirdi.

Maçı deplasmanda olduğu için efsane eğitimci Atalay Atilla ile televizyonda izliyorduk. İstatistiklere baktığımda topla oynama oranının FB lehine yüzde 82 yüzde 18 olduğunu gördüm. Oysa iki takım karşılıklı birer gol atmış, yine birer şutları da direklerden geri gelmişti.

İkinci yarıda da top genelde FB'de kalmış, ancak Göztepe de rakibi kadar gol pozisyonu üretmişti.

Peki bu istatistiğe karşın Göztepe'nin hem de ezilmeden şampiyonluğa oynayan rakibi önünde ve hem de deplasmanda üstelik geriden gelerek beraberlikle sahadan ayrılmasının sırrı neydi?

ORTALAMA TOPA SAHİP OLMA ORANI YÜZDE 33

O sırra gelmeden önce Göztepe'nin son sekiz lig maçında iki beraberlik altı galibiyet aldığını fakat topa sahip olma oranının yüzde 33 olduğunu hatırlatayım... Yani, Göztepe'nin topla oynama oranının düşüklüğü sadece FB maçı bağlamında değil. Örneğin kendi sahasında taraftarı önünde oynayıp 3-1 kazandığı Rizespor maçında bile topa sahip olma oranı rakibinden daha düşüktü.

GÖZ GÖZ'ÜN SIRRI

Şimdi yukarıda sözünü ettiğim sırra gelebiliriz... Daha önce bu köşede Stoliov'un sözünü başlığa çıkararak "Futbol Para İle Oynanmaz" demiştim. Sırrın başında bu geliyor... Süper Lig'de ilk iki sırayı paylaşan GS'nin değeri 325, FB'ninki 280 milyon Euro. Üçüncü TS'nin 140, beşinci BJK'nın ise 110 milyon Euro. Dördüncü sıradaki Göztepe'nin ise sadece 29 milyon Euro! Yani Göztepe ligde dördüncü sırada olmasına karşın oyuncuların mali değeri itibariyle ligde alttan beşinci sırada. Demek ki kendisine göre 10 katı değerdeki FB ile Göztepe baş edebiliyormuş. Zaten aralarındaki son dört maçta FB bir kez kazanmış o da tek farkla üç maç berabere sonuçlanmış. Sırrın ikincisi ise şu: Göztepe'nin çilekle, kayısıyla, kirazla, şeftaliyle işi yok! Onlarla işi menüde olursa afiyetle yemek... Demek istediğim, Göztepe bir sistem takımı. Defansı da üçüncü bölgede başlatan, önde baskı yapan ve rakibin oyununu bozup şaşırtan; hızlı çıkan, kontratağı çok iyi yapabilen bir takım. O yüzden topa az sahip olsa da son sekiz maçta 20 puan almayı başardı. Tabiî şunu da belirtmeden olmaz; Göztepe'nin sistemi fizik kondisyona da dayalı. O yüzden ağırlıklı olarak genç oyuncular tercih ediliyor. Onlar da çalışıp kendisini gösteriyor ve Romulo’nun yolunu hayal ediyor. O yüzden sahadaki 11'in ortalaması 24,5-25.

FORVET DE ÜMİT VERİYOR

Göztepe ligin en az gol yiyen takımı. Evet, Lis bu sezon çok iyi gidiyor. FB karşısında da benden 10 üzerinden 9 aldı. Fakat az gol yemenin sırrı da Stoliov'un oyun sistemi. Göz Göz'ün tek eksiği gol pozisyonuna girmesi ancak final pasları ve son vuruşta yaşadığı sıkıntı. Bunu da çözecek Göztepe'nin tadından yenmez. Bu arada aradaki transferlerle forvetinin çoğalması rekabeti artıracak ve umarım gol kısırlığı giderilecek. Jeh ve Luis'i gözüm tuttu. Jeh, Göztepe'nin tarihinde önemli yeri olan Buldozer Fevzi'yi hatırlatıyor bana. Umarım İkinci Buldozer olur.