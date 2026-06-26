Zeytin ve zeytinyağı sektöründe belirsizlik endişesi giderek büyüyor

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, zeytinin üreticiler için vazgeçilmez bir ürün olduğunu belirterek ekonomik koşullar ne olursa olsun üretime devam etmek zorunda olduklarını söyledi. Üreticinin artan maliyetler karşısında zorlandığını ifade eden Akova, zeytinyağına yönelik desteklerin kaldırılmasını eleştirdi. Devletin üreticiyi desteklemesi gerektiğini vurgulayan Akova, “Devletin minimum bir Avro zeytinyağına destekleme vermesi lazım. Eğer bu desteklemeyi alamazsak üretici maliyetlerle baş edemiyor. Bir kilogram yağın maliyetiyle oluşan piyasa arasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor” diye konuştu.

YÜZDE 34 DÜŞÜŞ

Akova, “Bu zeytin bu sene para yapmadı diye seneye dikmeyelim diyeceğimiz bir şey değil. Doğa bunu bize veriyor. Hazır olsak da olmasak da yapacak bir şey yok. Bu zeytinler bizim hayatımızı idame ettiriyor. Toplayacağız ve bir şekilde satarak hayatımızı sürdüreceğiz” dedi. İhracatta yaşanan daralmaya da değinen Akova, yurtdışındaki düşük fiyatlar ile Türkiye’deki yüksek maliyetlerin ihracatı zorlaştırdığını söyledi. Maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini belirten Akova, makineleşmenin önemine dikkat çekti. Öte yandan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun da sektörün ihracatta ciddi kayıplar yaşadığını açıkladı. Uygun, 31 Mayıs 2026 itibarıyla sektör ihracatının 260 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini, ihracat gelirlerinde geçen sezonun aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 34 düşüş yaşandığını söyledi.

YÜKSEK REKOLTE BEKLENTİSİ

Yeni sezonda yüksek rekolte beklendiğini ifade eden Uygun, “Sahadan ve üretim bölgelerinden aldığımız ilk veriler, sezonda tarihin en güçlü ve en yüksek rekoltelerinden birine şahitlik edeceğimizi net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ancak bu ürün bolluğu doğru politikalarla yönetilmediği takdirde üretici için fiyat krizine, ihracatçı için ise stok yüküne dönüşebilir” dedi. Enerji, işçilik, sulama, hasat, ambalaj ve lojistik maliyetlerinin sektör üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Uygun, uluslararası pazarlarda rekabet gücünün korunabilmesi için öngörülebilir kur politikası ve finansman desteklerinin büyük önem taşıdığını kaydetti.