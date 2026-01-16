Zeytinlikler kömür için kamulaştırılırken yurttaş can güvenliği derdine düştü

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanlarının çevresindeki 6 köyde cumhurbaşkanı kararnamesi ile 679 parsel maden şirketi için kamulaştırılmasına tepkiler sürüyor. Yöre halkı Danıştay ve bölge mahkemelerine dava açarken Limak-İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji İkizköy’de evlerin dibine kadar dinamit yerleştirmeye başladı.

IŞIK: BOYUN EĞMEYECEĞİZ

İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Esra Işık, “Akbelen’de evlerimizin, ahırlarımızın hemen dibinde dinamit patlatma hazırlıkları yapılıyor. Bu bir maden faaliyeti değil, açık bir can güvenliği tehdididir. YK Enerji’nin köylüleri yerinden etme politikası, bugün gelinen noktada canımıza kastetme boyutuna ulaştı. Mevcut patlatmalar nedeniyle evlerimiz çatladı ve çatlaklar açılarak yarıklara döndü. Üstelik tüm bu patlatmalar, valiliğin verdiği izinlerle gerçekleştiriliyor. Devletin görevi şirketlerin kârını değil, yurttaşlarının yaşam hakkını korumaktır. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda ürettik. Evlerimizi, yaşamımızı, geleceğimizi dinamitle yıkmalarına izin vermeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz. Akbelen’i ne yaparlarsa yapsınlar terk etmeyeceğiz, böyle biline!” dedi.

CANGI: ‘VATANDAŞIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE’

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın 7554 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a karşı açılan davalara bir karar vermediğini hatırlatan avukat Arif Ali Cangı da “İkizköy’de yaşayan insanların can ve mal güvenliği tehlikede. Kamulaştırılan taşınmazların olduğu saha YK Enerji’nin maden ruhsat sahasının tamamı. Şu anda ihtiyacı olmayan kısımlar dahi kamulaştırılmış vaziyette, bu acele kamulaştırmanın iptali için davalar açılmaya başlandı. Ancak iş oldubittiye getirilmeye çalışılıyor. Şirketin beklemeye tahammülü yok. Davacı olan müvekkillerimizin evlerinin hemen dibine dinamitler yerleştirilmekte. O dinamitlerin patlatılması halinde o evlerde yaşayanlar o köy, o mahalle can ve mal güvenliği tehlikede olan bir yere dönüşecektir. O nedenle Muğla valisine, Milas kaymakamına sesleniyorum; dinamitleri patlatmayın! Engel olun vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayın” diye konuştu.