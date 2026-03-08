Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda 8 Mart töreni

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Karşıyaka Belediyesi, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda tören düzenledi. Ünsal, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş, Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı saygı ve minnetle andı, kabrine karanfiller bıraktı.

"KADINLARIN OLMADIĞI BİR DEMOKRASİ EKSİKTİR"

Yaptığı konuşmada kadınların toplumun her alanında eşit ve güçlü şekilde var olması gerektiğine dikkati çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şu ifadeleri kullandı:

"Zübeyde Hanım'ın huzurundayız. Türkiye'nin en kıymetli evladını yetiştiren Zübeyde Hanım'ın. Zübeyde Hanım Cumhuriyetimizin fikri temellerini besleyen, evladına vatan sevgisini, özgürlük tutkusunu ve halkına adanmışlığı aşılayan güçlü bir Türk kadınıdır. Yine bir 8 Mart'ta onun huzurunda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onun şahsında tarih boyunca bu topraklarda emeğiyle, bilgeliğiyle, cesaretiyle bizlere yol açan tüm kadınları saygıyla anıyoruz. Türk kadını Kurtuluş Savaşı'nda cephede mermi taşıyan, tarlada üretimi sürdüren, evinde çocuklarını geleceğe hazırlayan birer kahramandır. Cumhuriyetle birlikte ise yalnızca evinde değil, toplumun her alanında da temel direk olmuştur. Atatürk'ün 'Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadını kadar çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez' sözleri bu gerçeğin en güçlü ifadesidir. Bugün bizlere düşen görev kadına yönelik her türlü şiddeti sıfıra indirmek, kadınların toplum hayatında daha fazla yer almasını sağlamak onların sesini, emeğini ve iradesini her alanda görünür kılmaktır. Bugün sabah haberlere bakıyorum. Yine kadın cinayetleri, yine kadın cinayetleri. Kadınların olmadığı bir demokrasi eksiktir. Kadınların olmadığı bir ekonomi yarımdır. Kadınların olmadığı bir kültür ve sanat ise ruhunu kaybetmiştir. Karşıyaka olarak biz Zübeyde Hanım'ın mirasına sahip çıkıyor, kadınların özgür, eşit ve güçlü bir şekilde yaşamın her alanında var olması için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınların yükseldiği bir toplum güvenle yürüyen bir toplumdur. Bir kadın belediye başkanı olarak Zübeyde Hanım'ın huzurunda bir kez daha söz veriyorum. Kadınlarımızın emeğini, onurunu ve özgürlüğünü koruyacak, cumhuriyetimizin ışığını kadınlarımızla birlikte daha da parlatacağız. Hepinize teşekkür ediyorum."