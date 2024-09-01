10 adımda Fethiye

Yayınlanma: 01.09.2024 - 12:00

Güncelleme: 01.09.2024 - 12:00

Fethiye, Muğla’nın doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle ünlü bir tatil beldesi. Fethiye hem doğayla iç içe huzurlu bir tatil arayanlara hem de macera dolu etkinlikler peşinde koşanlara hitap edebilecek güzelliklere sahip.

Peki Fethiye’de neler yapılır?

- Ölüdeniz: Türkiye'nin en ünlü plajlarından olan Ölüdeniz, turkuaz rengi denizi ve olağanüstü lagünüyle biliniyor. Ayrıca, Babadağ’dan yapılan yamaç paraşütü için de uygun ve bilinen bir yer.

- Kelebekler Vadisi: Fethiye’ye yakın etkileyici bir doğa harikası. Dik kayalıklarla çevrili vadide çeşitli kelebek türleri yaşıyor. Tekneyle ulaşım mümkün.



- Saklıkent Kanyonu: Yaklaşık 18 km uzunluğunda ve 300 metre derinliğindeki bu kanyon, doğa yürüyüşü ve serin sularında yüzmek için biçilmiş kaftan. Yaz aylarında serinlemek için mükemmel bir yer.

- Kayaköy: Fethiye’ye yakın bir Rum köyü. Tarihi taş evleri ve doğasıyla öne çıkıyor. Köye çıkarken manzara müthiş. Eğer Fethiye’ye giderseniz Kayaköy’de kahvaltı edebilirsiniz.

- Antik tiyatro: Kent merkezine yakın antik Likya döneminden olan bu tiyatro geçmişteki Fethiye’nin tarihine ilişkin önemli bir yapı. Listenize alabilirsiniz.

- Antik kent: Fethiye’ye yaklaşık 40 km mesafede yer alan Tlos, Likya uygarlığının en eski yerleşim yerlerinden. Kalıntılar görülmeye değer.

- Gemiler Adası: Tekne turlarıyla ulaşılabilen bu ada, Bizans dönemine ait kalıntıları ve güzel plajları ile ünlü. Hem yüzmek hem de tarihi yaşamak mümkün.

- Plajlar: Fethiye’nin bilindik plajlarından birkaçını şöyle sıralayabiliriz: Çalış, Belcekız, Gemiler, Kıdrak, Kelebekler Vadisi Plajı. Ünlü koyları ise şu şekilde: Gemiler, Kabak, Kuleli, Aksazlar, Boncuklu. Uzun kıyı şeridi, masmavi denizi ve gün batımıyla ünlü bu koy ve plajlara hayran olmamak elde değil. Şu aralar Boncuklu Koyu’ndaki plajlar eğlenceleri ile biliniyor.



- Göcek: Fethiye’ye yakın olağanüstü koyları ve yat limanıyla ünlü bir belde. Ayrıca Mavi Tur’un başlangıç yeri. Bedri Rahmi Koyu görülmeye değer.

- Likya Yolu: Türkiye’nin en uzun ve bilinen yürüyüş rotalarından olan Likya Yolu, Fethiye’den başlayıp Antalya'ya uzanıyor. Muhteşem manzaralar eşliğinde doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için harika bir seçenek.

MEKÂN ÖNERİLERİ



Fethiye’de lezzetlerine hayran olduğum birkaç restoran da sayabilirim:

- Hilmi Restoran: Hem Fethiye Balık Pazarı’nda hem de sahildeki yeri dikkat çekici.

- Grida Port: Özellikle deniz mahsulleri çok başarılı.

- Mori Restoran: Fethiye Marina’da şık ve romantik bir yer.

- Yacht Bohem Hotel: Odaları, kahvaltısı, eğlencesi görülmeye değer.