2023’ün gastronomi trendleri

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 14:43

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 14:43

Gastronomi sektörü için iddialı bir seneyi geride bıraktık: bitkisel etler, Michelin’in Türkiye’ye gelmesi, yeni unlar, öyküsü olan tabaklar, yavaş yemek… Ve gelelim 2023’e! Şaşırtıcı bir sene bizi bekliyor. Ekşi tatlar, uzaya duyulan hayranlık ve dünyaya duyulan ilgi seçimlerimize yön verecek. Afiyetle…

YILIN MALZEMESİ‘DEMİRHİNDİ’

Demirhindi, Afrika'ya özgü olmasına rağmen Meksika, Hint ve Güneydoğu Asya da dahil olmak üzere birçok mutfakta popüler olan ve birçok kültürü kapsayan bir bitki. Ağızda buruk bir tat bırakan demirhindi, genellikle çeşitli “tatlı-ekşi-keskin” karışımlarda bakla veya bir macun olarak satılır. Bu sene demirhindi tatlılarda, atıştırmalıklarda ve içeceklerde yükselişe geçiyor çünkü Z kuşağı büyük, cesur, benzersiz tatlara, özellikle de uluslararası olanlara karşı bir tutkuya sahip.

INSTAGRAM, MUTFAK KÜLTÜRÜ İÇİN BİR İŞTAH ÖNGÖRÜYOR

Instagram’ın resmi 2023 Trend Raporu, “kültürel merakın” önümüzdeki yıl gıda trendlerinin en önemli itici gücü olduğunu ortaya koydu. Tahminler, içerik üreticiler ve viral videolarla Instagram'ı diğer mutfak kültürlerine açılan bir kapı olarak kullanan Z kuşağının, mutfak yoluyla farklı kültürleri keşfetmeye devam ederken “katılımcı küresel yemek yeme” fikrini benimseyeceği yönünde. Raporda, “Z kuşağı sosyal medya kullanıcılarının yüzde 68’i başka bir kültürün yemeklerini çevrimiçi keşfettikten sonra denemek isteyecek” deniliyor.

DENIZ YOSUNU VİTAMİNİ

2023’te en yeni gıdalar denizden gelecek. Asya kültürlerinde uzun zamandır tüketilen bir temel besin olan okyanus bazlı gıdalar ve mineraller, çok gereksinim duyulan sağlık yararları sayesinde tüm dünyada Y kuşağı ve X kuşağı arasında popülaritesini artırıyor. Yeşil alg ve nori'den deniz yosunu atıştırmalıklarına kadar her şey yükseliş ivmesinde…

DENEYİMSEL YEME

Pandemi nedeniyle neredeyse üç yıllık kısıtlı sosyal etkileşimin ve sipariş vermenin ardından hepimiz sosyallik, heyecan ve biraz da gösteri sunan restoran arayışına gireceğiz. Daha çok öykü, ayrıntılı buz heykelleri, alevli tatlılar, şaşırtıcı tabaklar, müzik ve yemeğin iç içe geçtiği şovlar veya renk değişikliği ile masa başında biten kokteyller sunan mekânlardan söz ediyorum. San Francisco’da halkla ilişkiler uzmanı olan Andrew Freeman konu hakkında “Etkileşim için bir arayış var” diye bir söylemde bulundu ve ekledi: “İnsanlar harcamaya istekli, ancak deneyime değer yerler arayacaklar.” Yemek ve müzik, eski usul piyano barının güncellenmiş versiyonları gibi yeni biçimlerle karşımıza çıkacak.

MUTFAĞIMIZIN YENİ BAŞROLÜ ‘HAVA FRİTÖZLERİ’

Bir anda mutfaklarımıza giren hava fritözleri neredeyse hepimizin mutfağında başrolü oynuyor. Çok kişi için vazgeçilmez mutfak ekipmanları arasında yer alan hava fritözleri özellikle hızıyla eve yorgun gelip sağlıklı ve çabuk bir yemek deneyimi yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek oldu. Mini bir fırından çok daha hızlı şekilde içerisindeki sıcak havayı ürünün etrafında döndürerek ideal kıvamda pişiren bu gereçlerde neredeyse her şeyi pişirmek mümkün: Muffin, tavuk, garnitür… Az yağ kullanımıyla kalbimizi çalan hava fritözlerini ve yeni tasarıma sahip sürümlerini bu yıl bol bol göreceğiz.

TASARRUF HEYECANI VE SIFIR ATIK

Enflasyon, iklim değişikliği ile ilgili korkular ve tüketim konusunda artan endişeler tutumluluğa yeni bir ilgi uyandırıyor. Hem ekonomik hem de çevresel enerji maliyetlerinin artması mutfakta fırını açmak yerine tasarruflu kısayolları keşfetmemize neden oluyor. Mintel Trends’in direktörü Simon Moriarty, bu yıla ilişkin raporunda “Tüketiciler daha az satın alma ve daha uzun süre dayanan ve birden fazla amaca hizmet eden ürünlere sahip olma arayışında olduğundan dayanıklılık, esneklik ve zamansızlığa daha fazla odaklanacak” diye yazıyor. Bu da demek oluyor ki işlevsel yani pek çok amaçla hizmet eden gıdaları market raflarında görmeye başlayacağız. Buna ek olarak son yıllarda git gide yükselen mutfak akımlarından olan sıfır atık anlayışı bu yıl daha da önem kazanacak. “Gıdaları nasıl saklayacağız” ve “Gıda artıklarını nasıl değerlendireceğiz” gibi sorular mutfakta kafamızı meşgul edecek.

YAKIN MARKAJ: VEGAN BESLENME

Vegan beslenme tarzının yükselen trendine karşılık verecek şekilde elbette ki vegan ürünlerin de aynı trendle yükseldiğini ve sayısının arttığını göreceğiz bu yıl. Son yıllarda gıda üreticileri çok farklı ürünlerin vegan formlarını üretmeye ve satışa sunmaya başladılar bile. Bitkisel sütler, etler, çikolatalar, peynirler ve sosları bu yıl daha ulaşılabilir ve daha bol çeşitlerle göreceğiz.