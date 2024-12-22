2024 karnesi: En iyi filmler

Yayınlanma: 22.12.2024 - 12:00

Güncelleme: 22.12.2024 - 12:00

Sonunda yılın en iyilerini belirleme zamanı geldi çattı! Bu yıl yine büyük oranda Türkiye’de vizyona giren filmlerden oluşturduğum listeye yine her yıl yaptığım gibi vizyon dışı ve dijital platformlarda gösterime giren filmleri de ekledim.

Elbette henüz izleyemediğim yeni filmler var. Hatta geçen yıldan Türkiye’de ödül sezonunda gösterime giren filmleri de listeye ekledim. Ve son olarak, kişisel favorim korku türünden de birkaç örnek eklemeyi eksik etmedim.

SMALL THINGS LIKE THESE

Cillian Murphy’nin duygu yüklü performansıyla büyülediği dingin anlatısıyla “ünlü” Magdalene Çamaşırhanelerine ilişkin çok şey söyleyen bir film.

DUNE: PART TWO

Denis Villeneuve’ün ilkinden üç yıl sonra gelen devam filmi, Paul Atreides’in yolculuğunu tümüyle bir çöl destanına dönüştürüyor.

GHOSTLIGHT

Sanatın, bir yaraya kabuk olması üzerine unutamayacağınız bir hikâye. Bu yılın sinemaya duyduğumuz aşkı yeniden perçinleyen filmi...

INSIDE OUT 2

Inside Out’un yıllar sonra gelen devam filmi, Riley’nin bu kez ergenlikle olan mücadelesiyle öne çıkıyor.

A DIFFERENT MAN

Çok çarpıcı, ders niteliğindeki finaliyle sıra dışı bir öykü A Different Man. Mutlaka izleyin.

CONCLAVE

Papa’yı yeniden seçme girişimini günümüz kaygılarıyla bütünleştiren, mesaj kaygısı biraz fazla ancak sonunda etkileyici olmayı başaran bir film Conclave.

THE WILD ROBOT

Bu yılın en iyi animasyonu benim için açık ara The Wild Robot. Dokunaklı hikayesiyle kalbinize kazınıyor.

FURIOSA: A MAD MAX SAGA

George Miller’ın yıllar sonra gelen öncül filmi, seyircisini Furiosa’nın köklerine götürürken selefini de zenginleştirmeyi eksik etmiyor.

LATE NIGHT WITH THE DEVIL

Cadılar Bayramı gecesinde bir televizyon şovunda yaşanan beklenmedik olaylarla çevrili, yılın en tuhaf, en iyi korku filmlerinden biri.

IMMACULATE

Immaculate, yalnızca yaşlı rahibelerin kaldığı bir manastırda anlattığı hikâyesiyle, Katolik öğretilerini sorgulayan derinlikli bir korku filmi.

ALL OF US STRANGERS

Andrew Haigh’in kederli aşk hikâyesi, gözyaşlarınızı tutmanıza izin vermeyecek. Paul Mescal ve Andrew Scott, tam anlamıyla büyülüyor!

CIVIL WAR

Alex Garland’ın, bölünmüş bir Amerika’da bir grup gazetecinin Başkan’la röportaj için mücadelesi görülmeye değer.

THE ZONE OF INTEREST

Bu yıl, En İyi Yabancı Dil dalında Oscar kazanan, kötülüğün sıradanlığı üzerine son yılların en görkemli hikayesi.

DREAM SCENARIO

Bir sabah uyandığında, tanımayan herkesin dahi onu rüyasında görmeye başlamasıyla hayatı kaosa dönen bir adamın nefis hikâyesi...

TEACHERS’ LOUNGE

İlker Çatak’ın Oscar adayı filmi, çetrefilli meselesini güçlü bir dille işleyen bir okul odasından, bir ülkeye açılan kapıya dönüşen bir eser.

THE PEASANTS

Polonya’nın büyük ulusal destanı, tablolardan oluşan bu animasyonla görsel bir şölene dönüşüyor.

ANORA

Sean Baker yine aşina olduğumuz hikayelerine, bu kez alışık olmadığımız bir üslupla yaklaşıyor ve drama ve mizahı enfes bir dille harmanlıyor.

FALLEN LEAVES

Yılın hemen başında MUBI’de gösterime girdiği için listeye aldığım Aki Kaurismäki imzalı film, yine yönetmenin zarif diliyle bezediği sinemaya aşık bir aşk filmi...

PERFECT DAYS

Wim Wenders’ın, Tokyo'daki bir tuvalet temizlikçisinin günlerini anlattığı hikâye, yalınlığıyla büyüleyen bir senfoni.

THE FIRST OMEN

“The Omen” (Kehanet, 1976) filmindeki Damien’ın “doğumun” kökenine yolculuğa çıkaran film, Deccal’in dünyaya gelişi üzerinden politik ve dini üst anlatıların dehlizlerine daldırıyor.