Ağrıya kulak verin

Yayınlanma: 16.04.2023 - 13:43

Güncelleme: 16.04.2023 - 13:43

Sporcunun korkulu düşüdür sakatlık. Zirvedeyken ufacık bir ağrı, belli belirsiz bir gerilme madalyaya, şampiyonluğa mal olabilir.

Tıp çok ilerledi sporcu sakatlıklarında. Spor hekimleri, ortopedistler bu işin en başındaki isimler. Bir de fizyoterapistler var. Sporcuların, "Sihirli dokunuş" dediği kişiler.

İşte bunlardan biri de 3 bin 500 kişilik dev sporcu kadrosuyla Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkartan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün başfizyoterapisti Leman Nur Şengül. Eğitim yaşamını tamamladıktan sonra iş olarak değil, yaşam tarzı olarak bellemiş fizyoterapistliği. "Spor hakemleriyle beraber mucizevi şekilde iyileştirip şampiyonalara, hatta olimpiyata yolladığımız sporcular var. Bizim için en büyük başarı sakatlığı çabucak yenen sporcunun minderlere, sahalara dönmesi" diyor Leman Nur Şengül. Ve sakatlanan sporculara çağrıda bulunuyor:

"Bizi ayakta tutmak için kas tendon bağ gibi yapılarını içinde barındıran vücudumuz, mükemmel bir şekilde kas iskelet sistemimize en iyi desteği sağlamak için çalışıp duran bir saat gibi işler. Ancak kazalar, beklenmeyen darbeler, uygunsuz zemin koşulları, ani ters hareketler, uygun olmayan programlar, yanlış teknik uygulamaları, fair play olmayan hareketler de dahil olmak üzere bir sürü nedenden dolayı, çağımızın gladyatörleri olan sporcular yaralanma yaşar. Bu durumlarda ilk müdahaleyi doktorlar ve fizyoterapistler beraber yaparlar. Aslında vücudunuzu en az sizin kadar hatta sizden bile daha iyi tanırlar sağlık uzmanları. Bu yüzden kendinizi tamamen teslim edebilirsiniz ellerine. Spor yaralanmalarında ise doktor ilk muayeneyi yaptıktan sonra doktor-fizyoterapist işbirliği başlar. Doktor bir tedavi protokolü çizer ve Fizyoterapist elleriyle hastalarına şifa olmaya çalışır. Tedavi, bir takım çalışmasıdır. Sporcunun da doktorunun ve fizyoterapistinin önerilerine uyması gerekir. Bizim meslekte ağrı çok önemli. Aslında ağrı bizim daha fazla zarar görmemizi engelleyen koruyucu bir mekanizmadır. Ağrınızı sevin, vücudunuz size zarar vermek istemiyor bu yüzden ağrıya kulak verin. Yani çok ağrıyan kırılmış bir ayağa basmama uyarısını veya bağları kopmuş bir omza hareketini kısıtla uyarısını vücut kendisi ağrı yaratarak verir."

UYKU VE BESLENMEYE DİKKAT

Tedaviyi bir yapboz oyununa benzeten Şengül, sporculara şu önerilerde bulundu:

- Tedavi bir yapboz gibidir. Resmin bütününü görmeniz için her parçasını doğru yerleştirmelisiniz.

- Uyku, olmazsa olmazlardan. Gece salgılanan melatonine ve kaliteli REM uykusuna bedenin ihtiyacı olduğunu bilmelisiniz.

- Beslenme, sporcunun harcadığı kaloriyi doğru ve kaliteli besinlerle alması performansı için çok önemlidir.

Mental sağlık, ruh sağlığı kişinin psikolojik, davranışsal ve duygusal bütününü ifade eder"