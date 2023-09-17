Ana Tanrıça’nın diyarı

Yayınlanma: 17.09.2023 - 13:00

Güncelleme: 17.09.2023 - 13:00

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı -Çavuşköy olarak da bilinen- Adrasan’ın ismi, Yunanca “Erdassa”dan gelir ve “Ana Tanrıça ülkesi” demek. Yaklaşık 4 bin yıllık bir geçmişi var.

Adrasan Koyu’na, Antalya-Kumluca yolu üzerinde Çıralı ve Olimpos sapaklarını geçip ileride Adrasan kavşağından saptıktan sonra bir 10 kilometre kadar daha giderek ulaşabilirsiniz. İki kilometrelik bir yayı andıran upuzun, sessiz ve sakin bu koy doğal bir liman gibi.

YÜRÜYÜŞ TUTKUNLARININ ROTASI

Adrasan Koyu’nun tam karşısında bulunan Musa Dağı, Olimpos ile Adrasan’ı birbirinden ayırıyor. Likya Yolu’nun bir parçası olan dağ, çok dik yapısıyla zorlu bir parkur oluşturuyor ve doğa yürüyüşü tutkunlarının en sevdiği rotalardan. Yürüyüş tutkunuysanız Musa Dağı sizi içine çekecektir, yok eğer “Ben yürümem, tırmanmam” derseniz bir yandan özellikle güneşin doğuşu sırasında Musa Dağı’nı seyredebilir, denizin, güneşin, keyfini çıkarabilirsiniz. Koyun biraz gerisindeki Markız Dağı Adrasan’a ayrı bir görkem katar.

DOĞAYLA BAŞBAŞA YEMEK

Kentin içinden akan, kaynağını Tahtalı Dağı’ndan alan ve denize kadar ulaşan Adrasan Çayı kıyısında ise birçok işletme bulunuyor. Çay üzerinde kurulan özel teras localarında doğayla başbaşa yemek yemek ayrı bir keyif

Doğal korunaklı liman özelliği ile hem mavi yolculuk tutkunları hem de balıkçılar için özel bir adres olan Adrasan, tekne turları için de Antalya’nın en önemli kasabalarından biri haline geldi.

TEKNEYLE GİDİLEN KOYLAR

Beydağları Milli Parkı'nın kucakladığı bu minik belde koylarıyla ünlü. Bana göre Çıralı Yanartaş’ı, Olimpos tarihi, Adrasan da koyları ile anılmalı. Adrasan’ın koyları şu şekilde sıralanabilir; Porto Ceneviz Koyu, Çoban Limanı, Cennet Koyu, Adrasan Koyu ve plajı, Akvaryum Koyu, Sazak Koyu, Balıkçı Koyu, Akçay Koyu, Hacivat Burnu Koyu.

Bu arada Adrasan’ın koylarına sadece tekne turları ile ulaşabiliyorsunuz. Tekne turları eğlenceli ve her bütçeye uygun. Eğer tatilinizi Adrasan’da geçiriyorsanız bir gününüzü bu tekne turlarına ayırmanızı öneririm. Bazı koylarda kamp tatili de yapabiliyorsunuz, buralarda su ve altyapı var. Tekne tatilindeyseniz bu koyları görmeden rotanızı tamamlamayın.

DENİZ SPORLARI

Beydağları’nın yemyeşil çam ağaçlarıyla kaplı sahilinin güney kısmı daha ince kumlu sığ, kuzey kısım taşlık ve deniz daha çabuk derinleşiyor. Koyda ücretli ve ücretsiz plajlar, pansiyonlar, yeme içme mekânları, deniz sporları etkinlikleri bulabilirsiniz. Kano turu ve dalışla Adrasan'ın sualtı dünyasını keşfedebilirsiniz.

GÖRSEL ŞÖLEN

Adrasan, fotoğraf severler için de bir cennet. Özellikle gün doğumu ve batımında... Adrasan Koyu'nun sunduğu manzara, göz kamaştırıcı renkleri ile büyüleyici.

“Kitabımı alayım, denize gireyim, güneşleneyim şöyle sakin bir tatil olsun” derseniz “Rotanızı Adrasan’a çevirin” derim.