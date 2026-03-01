Annesinin terk ettiği bir maymunun öğrettikleri

Ömür Kurt

Herkes onu bir “oyuncak anne”ye sarılmasıyla tanıdı. Evet hepimiz “oyuncak bebek”lere alışığız ama “oyuncak anne” hepimize çok sıra dışı geldi. Belki de annesi tarafından terk edilen altı aylık makak yavrusu Punch’ın bu “teselli oyuncağı” birçoğumuza insani duygularımız da hatırlattı. Japonya’daki hayvanat bahçesinde ziyaretçi akınına uğrayan yavru maymunun pelüş oyuncakları da yapıldı. Üstelik yok satıyor.

Punch’un yaşadığı trajedi aklıma çocukken gittiğim bir hayvanat bahçesini hatırlattı. Kafeslerin arkasındaki aslanlar, maymunlar, filler bana kendimi çok tuhaf hissettirmişti. Bir yandan böylesine büyüleyici hayvanlara çok yakındım ama onların hapsedildiği küçücük hücreler içimi de bunaltmıştı. Çocukken anlamlandıramadığım bu hisler, yetişkinliğimde anlam buldu. Ne de olsa okuduğum hikâyelerde, dinlediğim fabllarda bu hayvanların hepsi özgürdü. Her ne kadar günümüzde hayvanat bahçeleri, “doğal yaşam parkları” veya “tabiat parkları” gibi isimlerle yeniden yorumlansa da yaşam alanı Doğu Asya, Serengeti düzlükleri olan bir hayvanın Avrupa, Japonya ya da Türkiye’deki “hayvanat bahçeleri”nde bulunması dünyanın dengesine aykırı! İstanbul’daki bir AVM akvarumunda, yalnızca güney kutbunda olması gereken penguenler var. Üstelik burada geçen yıl dört gentoo türü yavru dünyaya gelmiş. Doğumun olması, her şeyin “doğal” olduğu anlamına gelmesin. Üstelik çocukların onları görünce “çok şey öğrendiği” de düşünülmesin. Görmek bir deneyim kazandırsa da bilgi kısa bir gezinti ile edinilmez. Diğer yandan hızla yüzmesi, geniş bir coğrafyada yaşaması gereken hayvan türleri, dar alanlara hapsedildiğinde anksiyeteler, davranış bozuklukları ve depresyon meydana geliyor. Böylesine eziyet edilen canlılar, çocuklara ne öğretebilir? Üstelik yaşama koşulları sağlıksızken, beslenme ihtiyaçları, ısı ve ortam gibi birçok sorun varken. Bilimsel gerçeklerin dışında, yavru maymun Punch’ın öğrettiği anne şefkati ihtiyacını, tutsak bir hayvan bize öğretiyor. Peki ya anayurt ihtiyacını? Ne de olsa insanlar bile doğduğu topraklara dönmek istiyor nihayetinde…

ÇOCUKLARA SORULAR

Çocukların bir konuda farkındalık kazanması için onlara bol bol soru sormak gerekir. Hayvanat bahçesi ve hayvanlarla ilgili şu soruları sorabilirsiniz:

- Sence hayvanat bahçesi gerekli mi? Gerekli olduğunu düşünüyorsan neden? Düşünmüyorsan neden?

- Makak maymunu Punch’ın bir pelüş anneye sarılması sana neler hissettirdi?

- Sence bir hayvanın bir kafese hapsedilmesi ona kendini nasıl hissettiriyordur?

- Eğer bir hayvan olmak isteseydin bu hangi hayvan olurdu?

- Eğer olmak istediğin hayvanı, insanların görmesi için bir hücreye hapsetselerdi neler düşünürdün?

- Hayvanat bahçesine kapatılmış bir hayvan hakkında bir öykü yazsaydın, bu nasıl bir öykü olurdu? Hikâyenin sonunda ne olurdu?

EVDE DENEYİN

Evde müzik

Bu hafta çocuklarınızla ve torunlarınızla birlikte farklı boyutlardaki bardaklara çeşitli miktarlarda su doldurun. Sonra da birer çay kaşığıyla bardaklara vurarak ses çıkarın. Su miktarının sesi nasıl farklılaştırdığını keşfederek eğlenceli ritimler yakalayın.

Haftanın kitabı

“Tek Canavar” çok sevimli canavarların eğlenceli hikâyesini anlatıyor. Çocuklar çok sevecek.

Yayınevi: Literatür Yayınları Yazan: Matt Coyne Resimleyen: Brendan Kearney Yaş: 3+ Sayfa: 32

HAFTANIN ETKİNLİĞİ

Masal Müzesi

İstanbul’da masal sayfalarının arasında dolaşabileceğiniz çok güzel bir müze var. Bu hafta çocuklarla masal dolu bir yolculuğa çıkın.

Yer: Kartal Belediyesi Masal Müzesi Tarih: Her gün açık Saat: 09.00-17.00 Yaş: 3+ İletişim: (0216) 280 62 22

Haftanın şarkısı

Bu hafta çocuklarınızla ve torunlarınızla birlikte eskilerden bir çocuk şarkısını, “Ilgaz Anadolu’nun Sen Yüce Bir Dağısın” şarkısını dinleyip bu şarkı hakkında sohbet edin. Böylece kendi çocukluğunuzla bugünün çocukluğunu buluşturmuş olacaksınız.