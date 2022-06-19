Babanın sevecenliği

19 Haziran 2022 Pazar, 13:00

Aile, toplumun çekirdeği, yaşantımızda huzur ve sevdiklerimizi barındıran en temel yapı. Bu yapıyı oluşturan anne, baba, çocuk kelimeleri her birimizde çok farklı çağrışımlar yapsa da baba figürünün hepimizin hayatında önemli bir yeri var. Baba, bazı zamanlar yektelik ile özdeşleştirilmiş, bazı dönemlerde ise ailesinin geçimini sağlamak için elinden geleni yapan “evin direği” anlayışını oluşturmuş. Oysa, çok gösterilmese de o da karşılıksız sevgiyi veren, sevecenlik gösterendir.

Nuri İyem’in 1977 yılında yaptığı “İyi Geceler Baba” adlı eseri bizlere mutlu aile tablosunu oluşturan baba, anne ve çocuğu gösterir.

Yapıtta üç kişiden oluşan bir aileyi tam karşıdan görürüz. Genç anne ayakta ve kucağında çocuğunu tutmaktadır. Önde, üstünde bir tabak yemek ve ekmekten oluşan masada oturmakta olan baba bebeğe doğru yönelmektedir. Babasına “iyi geceler” diyen çocuk, annesinin kollarından babasına doğru uzanırken baba çocuğun elini tutmuş ve başını onun yanağına doğru eğmektedir. Babanın başının arkaya doğru eğilmiş olması izleyicinin dikkatini baba ile çocuğa yöneltir. Burada çocuk resmin iki tarafını birbirine bağlayan bir köprü gibidir. Sanatçı babanın yüzünün çocuğun yüzüne yaklaştığı ve ellerinin birleştiği yerleri açık renge boyayarak çocuk ve baba arasındaki kutsal ilişkiyi öne çıkarır.

Oldukça sade bir sofra çevresinde toplanmış bu figürlerin arkasına baktığımızda, yaşadıkları dönemin ve hayatın olağan gerçekleriyle karşılaşmaktayız; simgelerin arkasındaki duvarda, resmin yapıldığı dönemde yaygınlaşan bir olgu olan gecekondu ve fabrika manzarasını anımsatan bir manzara resmi asılıdır. Hemen alt kısmında bebek yatağı ve bir saksı vardır.

Resimde özellikle kadın simgesi tamamen dik durmaktadır. Baba ise tablonun şefkat simgesiyken ayakta duran anne, neredeyse tabloyu ayakta tutan taşıyıcı bir kolon gibidir ve ailedeki diğer güçlü kişiyi temsil etmektedir.

Resime egemen olan koyu yeşil, mavi ve gri tonlarıyla oluşturulan renk uyumu; baba, anne ve çocuk arasındaki uyumu, yalın ancak etkili şekilde hissettirmektedir. Nuri İyem bu tabloda, kendine özgü tarzıyla evdeki keyifli bir anı imgelemiş aynı zamanda, bir ailenin herhangi bir yaşam koşuluna karşı her türlü ayakta durabildiğini göstermiştir.