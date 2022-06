Baba - oğul tarikatında cinsel istismar skandalı: Kendilerini 'peygamber' ilan ettiler

18 Haziran 2022 Cumartesi, 14:39

Lorin C. Woolley tarafından 1929 tarihinde ABD'nin Utah eyaletinde orijinal adı 'Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (FLDS)' olan 'Son Zaman Azizleri İsa Mesih'in Köktendinci Kilisesi' kuruldu. Bu kilise başlarda kendilerini Hristiyan olarak tanımlayan ve 'bozulmuş' Hristiyanlık dinini en doğru şekilde yaşayanlar olarak gören Mormon mezhebinin kurucusu Son Zaman Azizleri İsa Mesih Kilisesi'ne bağlıydı. Ancak bir müddet sonra çok eşliliği savunması nedeniyle ana kilise tarafından aforoz edildiler.

FBI'IN EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNE GİRDİ!

'Son Zaman Azizleri İsa Mesih'in Köktenci Kilisesi'nin içinde yaşananlar ise 2006 yılında ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Warren Jeffs, FBI'ın en çok arananlar listesine girdi. Kısa bir süre tutuklanınca 500'e yakın çocuk ve kadın tarikata ait olan çiftlikten uzaklaştırıldı.

Tarikat üyeleri tarafından 'peygamber' olarak kabul edilen Warren Jeffs, kız çocuklarına ve kadınlara cinsel istismarda bulunduğu için sapkınlıktan tutuklandı. 2011 yılında hapishanede komaya girdi.

ARALARINDA KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARININ OLDUĞU 78 'EŞİ' VAR!

Çok eşliliği destekleyen ve normalleştiren bu tarikatta Warren Jeffs'in bazıları 12 yaşında olan çocuklarla yaptığı evlilikleri bile normal olarak kabul edildi. 78'den fazla eşi olduğu düşünülen Warren Jeffs tüm 'eşlerini' ise tarikatın yerleşkesine hapsetti. Yalnızca 54 tanesinin 17 yaşından büyük olduğu belirtilen bu kadınların durumu tarikata mensup olmanın bir parçası olarak sayıldı.

Son olarak reşit olmayan kızların manevi duygularını sömürerek onlarla evlenen pedofil tarikat lideri Warren Jeffs'in kendisinden önceki tarikat lideri, öz babası olan Rulon Jeffs'in de gerçek yüzü ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü bir dijital platformda yayınlanan belgeselde Rulon Jeffs döneminden Warren Jeffs'in kendi kendini 'peygamber' ilan etmesine, 1990'dan beri yüzlerce kadının katı kurallarla tutsak edilmesinden yaşanan evliliklere kadar tüm ayrıntılara yer verildi.

Tarikatın eski üyeleri içeride olanları en ince ayrıntısına kadar anlattı.

İSTİSMARA MARUZ KALAN ESKİ ÜYELER KONUŞTU

Yayınlanan belgeselde konuşan eski üyelerden Rebecca Musser'ın yaptığı açıklamalar gündem oldu. Rulon Jeffs'in eski eşlerinden biri olan genç kadın tarikatın kendilerine tek kurtuluşun evlililik olduğunu söylediklerini iletti.

Çok eşliliği destekleyen bu tarikatta kadınların bazılarını zorla bazılarını gönül rızasıyla kendisine 'eş' yapan Rulon Jeffs'in aynı zamanda onlara cinsel birliktelik konusunda da çeşitli işkenceler yaparak kendisine mecbur bıraktığı detayı paylaşıldı.

Rebecca Musser, Rulon Jeffs'le henüz 19 yaşındayken evlenmişti. Kendini peygamber ilan eden ve o şekilde davranan biriyle birlikte olmanın oldukça zor olduğunu söyleyen Musser, Jeffs tarafından cinsel birlikteliğe zorlandığını ve zorbalığa maruz kaldığı anlarda "Tanrı'nın peygamberi bana neden bunu yapsın?" şeklinde sorgulamalar yaptığını anlattı.

19 yaşında genç kızken bir bebeği dünyaya getirmenin ne demek olduğu konusunda çok fazla fikri olmadığını söyleyen Musser, Jeffs ona herhangi bir zorbalık yapmasın diye sürekli çareler aradığını aktardı. Gece olduğunda kendisini korumak için yöntemler arayan genç kadın, Jeffs'in yaşlılığını kullanarak ayaklarına masaj yapıp uykuya dalmasını sağladığını ve böylece rahat bir uyku uyumanın mümkün olduğunu söyledi. Jeffs'i uyutarak kendini koruyabilen kadın uzun bir süre bu şekilde yaşadığını dile getirdi.

"EN AZ ÜÇ EŞİN OLURSA O MERTEBEYE ULAŞIRSIN"

Çarpıcı açıklamalarına devam eden Rebecca Musser, tarikat içerisinde ve kaldıkları izole bölgede kadınların okumalarına, çalışmalarına izin verilmediğini, tek yaptıkları şeyin Rulon Jeffs'e karşı itaat etmek, dua etmek ve birlikte olmak olduğunu söyledi. Yaşadıkları alanın dışından gelen her şeyin içinin boşaltıldığını, üreme sisteminden gezegenlerin işleyişlerine kadar her türlü bilimsel bilgiden mahrum kaldıklarını ve kitaplardan bu bölümlerin sökülüp atıldıklarını söyledi.

Rebecca Musser son olarak tarikatta kaldığı ve Rulon Jeffs'le evli olduğu yıllar boyunca Rulon'un ölümsüz olduğunun müritlere kabul ettirilmeye çalışıldığını belirtti. Hatta bu yüzden tarihler 7 Eylül 2002'yi gösterip Rulon Jeffs öldüğünde herkesin oldukça şaşırdığını, özellikle Rulon'un 19 karısının ve 62 çocuğunun bu duruma bir süre inanamadığını ifade etti.