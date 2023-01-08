Bakanlığın çiple sınavı

Yayınlanma: 08.01.2023 - 13:00

Güncelleme: 08.01.2023 - 13:00

Evcil hayvanlara çip taktırmak için 31 Aralık 2022 son tarih olarak belirlenmişti. Bu süreçte 1 milyonu aşkın hayvan çiplendi. Ancak bilgi kirliliğine yönelik zamanında açıklama yapılamadığından pek çok sıkıntı yaşandı.

Örneğin daha önceden evcil hayvanlarına çip taktıran birçok insan, hayvanlarının çipi olsa da tarım il müdürlüğüne kayıt yapmaları gerektiğini son dakika öğrendi. İşlem hem veteriner kliniklerinde hem de daha uygun fiyata tarım il müdürlüklerinde yapılabiliyordu, ancak son haftaya gelindiğinde çip kalmamıştı.

Yine de süre uzatılmadı, beyanname ile erteleme yapılabileceği bildirildi. Ancak bakanlık, Twitter’dan “çip işlemi için son iki gün” duyurusu yaptığı saatte veterinerler, “Bize bugün saat 15.00 son denildi, beyanname alımı bitti” diyordu.

Ciddi bir iletişim kopukluğu yaşandı. Ne yazık ki, tarım il müdürülüğü’nde çip takanların hekim olmadığı, kimi hayvanın zarar gördüğüne ilişkin iddialar da var.

DİKKAT CEZA KESİLEBİLİR!

Bu süreçte, sahipsiz yani çipi olmayan hayvanların yalnızca belediyelerin bakım evlerinde tedavi edilebileceği söylentileri de yayıldı ve doğal olarak panik oluştu. Veteriner hekimler bile böyle olacağını düşünüyordu, ta ki sürenin dolmasına bir, iki gün kala Tarım Bakanlığı soru cevap şeklinde bilgi yayınlayana dek. Merak ettiğiniz bazı soruların yanıtları şu şekilde:

- Merak etmeyin veterinerler çipsiz hayvanlara da bakabilecek.

- Eğer erteleme olmazsa, şu ana kadar hayvanını çipletip kayıt ettirmeyenlere (beyanname verenler hariç) ceza kesilecek, ancak bu durum altı aylığa kadar olan hayvanlar için geçerli değil.

- Sokaktan hayvan sahiplenmek isteyenler ise çip işlemini barınaklara başvurup cezasız halledebilecek.

- Pasaportun kaybedildiği durumlarda, en geç 60 gün içinde, evcil hayvanınız kaybolursa yedi gün içinde tarım orman müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor. Böylelikle kayıp hayvan PETVET sisteminde işaretleniyor.

- Sahip değişikliği için yine kuruma başvuru yapılacak, hayvanını terk edenlere ise 6 bin 72 TL para cezası uygulanacak.

Bu, olması gereken bir sistemdi ancak ülkedeki hayvan sayısının çokluğu nedeniyle kesinlikle bazı kolaylıklara gidilmeli.

İlerleyen dönemde bunları ve halkın taleplerini dile getireceğim. Herkese iyi pazarlar…