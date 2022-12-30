Evcil hayvanlara çip uygulamasında son 2 gün!

30 Aralık 2022 Cuma, 12:53

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' gereği, ev hayvanı sahiplerinin, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar kimliklendirerek, Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’nde (PETVET) kayıt altına aldırmaları gerekiyor. 31 Aralık tarihine kadar evcil kedi ve köpeklere çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.

PETVET'e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Ayrıca aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de kayıt altına alınıyor. Düzenlemeyle ev hayvanı sahipleri, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri il/ilçe müdürlüklerine bildirmekle yükümlü tutuldu.

BEYANNAMEYLE CEZASIZ KAYIT

1 Ocak 2021’den bu yana 762 bin 115 kedi, 524 bin 556 köpek ve 23 gelincik olmak üzere toplam 1 milyon 286 bin 694 ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı. Sürenin daralması, yoğunluk yaşanması gibi nedenlerle mikroçip taktıramayanlara beyanname çözümü getirildi. Hayvan sahipleri, 31 Aralık 2022 tarihine kadar Tarım ve Orman Müdürlükleri ve serbest veterinerlere 'beyanname' ile müracaat etmeleri halinde, mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecek. Serbest veteriner hekimler tarafından alınan beyannameler de Tarım ve Orman Müdürlüklerine 31 Aralık'a kadar teslim edilecek. 6 aylık yaşa kadar sahipli ev hayvanları, takip eden süreçte de kimliklendirilerek kayıt altına alınabilecek.

YURTİÇİ NAKİLLERDE PASAPORT ZORUNLU

Ev hayvanlarının kayıtları sırasında aynı zamanda uluslararası standartlarda 'Ev Hayvanı Pasaportu' düzenleniyor. Pasaportların kaybolması, çalınması veya imhası halinde en geç 60 gün içinde Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda yeniden pasaport düzenlenebiliyor. Sahipli ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde yine müdürlüklere bildirilmesi ve hayvanların pasaportları teslim edilerek sistemden düşülmesi gerekiyor. Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi için 'Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi' ile 60 gün içerisinde hayvanın yeni sahibinin, müdürlüklere müracaat etmesi gerekiyor. Ev hayvanının yolcu beraberinde ya da ticari olarak yurt dışına çıkışında mikroçipinin uygulanmış, pasaportunun düzenlenmiş ve PETVET’e kaydedilmiş olması zorunlu tutuluyor. Ev hayvanlarının yurt içi nakillerinde pasaportlarının bulundurulması da zorunlu hale getirildi. Pasaportu bulunmayan ev hayvanı sahibine idari yaptırım uygulanıyor.