Beş adımda hedeflere doğru

Yayınlanma: 31.12.2023 - 11:55

Güncelleme: 31.12.2023 - 11:55

1 - Hedeflerinizi paylaşmayın: Beyin kimyamız şöyle çalışıyor: Arzularımızı ve hedeflerimizi başka insanlarla paylaşıp onların takdirini veya olumlu geri bildirimlerini alırsak o hedefe ulaşınca kazanacağımız ödül hissini önden biraz yaşamış oluyoruz. Dolayısıyla o hedefe doğru bizi taşıyacak olan ana güdü molekülümüz “dopamin”i yol üzerinde harcamış olmak istemeyiz. Bunu yapmak, devamlılığımızı azaltabiliyor. Çünkü beynimiz gerçekleşmiş hedeflerle gerçekleşmemiş hedefler arasındaki farkı bilmiyor. Birileri bizim hedefimizi kutladıkça beynimiz onun gerçekleştiğini sanarak hedefe ulaşma arzumuzu azaltıyor. Niyetinizi bir tohum gibi içinize gömün ve oradan ağaca dönüşmesini izleyin.

2 - Nefes alın, doğaya çıkın, topraklanın, hareket edin: Bütünsel sağlığımız aslında merkezi sinir sistemimizin sağlığına bağlı. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için öncelikle bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak sağlıklı olmalıyız. Eminim hiçbir hedef sağlığımızdan daha önemli değildir ama bütün hedeflere ulaşmak için sağlığımız çok önemlidir. En güzeli de bu yıl bu hedeflerin sağlığımız hakkında olması olabilir. Daha çok zihinsel enerji istiyorsak bedensel olarak daha çok hareket etmeliyiz. Bunu unutmayalım.

3 - Çalışma ve dinlenme dengesi: 2024 hedeflerimiz arasında kendi üzerimizde çalışmak kadar işimizle ilgili somut hedefler de olabilir. Amaçlarımız için yıl boyunca verimli çalışmak istiyorsak dinlenmeyi de öğrenmeliyiz. Zihnimizi dinlendirmenin en iyi yolu, meditasyon yapmaktır. Bu pratik aynı zamanda odaklanma yeteneğini artırarak hedeflere ulaşmamızı kolaylaştırır.

4 - Zihniyetimizi belirlemek: Hedeflerimize kolaylıkla ulaşmak için dopamin sistemimizi pozitif anlamda hacklemenin iki adet yolu var. Birincisi, çabayı bir ödül olarak görmek: Hedeflerimize ulaşınca alacağımız ödülün kendisi yerine ona ulaşana kadarki çabayı bir ödül olarak görmeyi düşüncel boyutta başardığımızda çok ciddi anlamda dopamin salgılıyoruz ve çalışma güdüsü artıyor. İkincisi, Kendimize mantıklı nedenler hatırlatmak: O hedeflere ulaşınca yaşayacağımız duyguları, alacağımız ödülleri, göreceğimiz değeri, kazanacağımız maddi veya manevi ödülleri arada sırada kendimize hatırlatmak aynı sistemi tetikler ve bize yol üstünde motivasyon sağlar.

5 – Yazmak, planlamak, Takip etmek: “Madem kimseyle paylaşamıyoruz, bari günlüğümüze de mi yazmayalım?” diye düşünebilirsiniz. Çok güzel bir yere geldik! Yapılan araştırmalar gösteriyor ki hedeflerimizi yazmak, zamanı planlamak ve yol üzerinde geçirdiğimiz aşamaları yazılı olarak takip etmek, onlara ulaşma olasılığımızı artırıyor. Her gün birkaç cümle bile olsa konuyla ilgili hissiyatımızı, gidişatımızı ve gerekiyorsa rakamsal değerleri takip etmek, sürece oldukça katkı sağlar! 2024’te bütün hedeflerini gerçekleştirmeniz dileğiyle.