Beyaz tatil sizi bekliyor

Yayınlanma: 14.01.2024 - 11:21

Güncelleme: 14.01.2024 - 11:21

Eğitimde yarıyıl arası yaklaşırken tatil planı yapan aileler de kendilerine en uygun olanakları sunan tatil seçeneğini araştırıyor. Türkiye yazın olduğu gibi kış boyunca da birbirinden farklı tatil olanakları sunan bir doğaya sahip. Bu doğal güzellikler içinden size uygun olabileceklere gelin bir bakalım...

Uludağ, Bursa: Kayak ve kar tatili

Uludağ, ülkemizin kuşkusuz en ünlü kayak merkezi. Burada ailece kayak yapabilir, etkinliklere katılabilirsiniz.

Kapadokya, Nevşehir: Sıcak hava balonları ve peribacaları

Balon turu yapabilir, muhteşem bir manzara ile tatilinize “Merhaba” diyebilirsiniz. Peribacalarını ve benzersiz coğrafyayı keşfedebilirsiniz. Yeraltı kentleri, kış festivalleri tatili renkli hale getirebilir.

Sarıkamış, Kars: Kayak merkezi

Zengin kar örtüsü ve geniş pistleri ile kayakseverler için ideal bir yer. Hem de “Sarıkamış orman manzarasına karşı kitabımı alır okurum” diyenleri bekleyen bir tatil noktası.

Abant, Bolu: Doğaseverler buraya

Abant Gölü ve çevresinde yer alan Abant, karlı kaplı ormanları, gölüyle doğa severler ile fotoğrafçılar için ideal bir yer. Bolu’ya gitmişken bir gün de Göynük’e zaman ayrılabilir. Tarihi konakları görülmeye değer.

Palandöken, Erzurum: Kış gurmelerine özel

Uzun bir pist, çeşitli kış etkinlikleri, yeme-içme ve bol eğlence derseniz hemen biletlerinizi alın derim.

Erciyes, Kayseri: Tarih, kültür, mantı

Çağdaş tesisleri, geniş ve çeşitli pistleri, tarihi, kültürü ve mantısı ile Kayseri kış tatili için sizin için unutulmaz bir yer olabilir.

Kartepe, Kocaeli: Sıra dışı spor olanakları

İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kartepe, kış aylarında kayak, snowboard ve diğer kış sporları ile tercih edilen bir bölge.

Saklıkent, Muğla: Kanyon turuna ne dersiniz?

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan bir kış sporu merkezi olan Saklıkent’te kayak ve kanyon turu yapabilirsiniz.

Saklıkent, Antalya: Kayaktan denize

Hem kış kayak hem yaz deniz olsun diyenler yönünü Antalya’ya çevirebilir. Aynı gün Saklıkent’te kayak yapıp, sonra aşağıya inip denize girebilirsiniz. Eşzamanlı iki mevsim tecrübesi ilginç olacaktır.

Ilıca, Çeşme: Termal şifası

Termal suları ile ünlü Ilıca’da kışın tatil yapıp, doğal sıcak su kaynaklarından faydalanmak güzel bir seçenek olabilir.

Kaçkar Dağları, Rize-Trabzon: Manzarası yeter

Kaçkar Dağları, doğa yürüyüşleri ve kış sporları için ideal bir bölge. Manzara, doğal zenginlikler görülmeye değer.

YURTDIŞINDA KIŞ TATİLİ

Viyana: Zarif ortamı, tarihi mimarisi, kültürel etkinlikleri ile şahane bir kent. Sokaklarında müziğin ritmi ile dans etmek, eşsiz tatlılarını deneyimlemek, kafelerinde mola vermek, yetmez mi?

Zürih: Kış sporları, eğlenceleri, alışveriş olanakları, tarihi yerler ve kış denilince akla gelen ülke.

Roma: Roma’ya her zaman gidilir. Tarihe gidilir, pizzaya gidilir, makarnaya gidilir...

Tokyo: Çok uzaklara kaçalım derseniz Tokyo renkli kent yaşamı, mutfağı, geleneksel festivallerle değişik bir yolculuk olabilir.

Nice: “Ilıman bir iklim olsun ama mevsimde turistik de olmasın” derseniz Nice bir seçenek. Ucuz tren biletiyle tüm köylerini, kıyılarını gezebilirsiniz. Lezzetli yemekler, sakinlik arıyorsanız tam sizlik.

Oslo: Hadi iyice soğuğa gidelim. Tasarım ürünleri, müzeleri, sanat galerileri, doğal güzellikleri ile Norveç’in başkenti farklı bir tatil seçeneği olabilir.

Helsinki: Kışın karla kaplı parkları, buz pateni alanları ve meşhur saunaları ile “Gidilebilir” listeme girdi.

Tiflis: Tarihi dokusu, sıcak termal banyoları, ucuzluğu ve mutfağı ile tercih edilebilecek bir yer.

Reykjavik: Kuzey Işıkları gözlemleme olanağı, doğal sıcak su kaynakları, benzersiz bir doğa ile cazip.

KENTLERİN TURİZM GELİRLERİ

Dünyada yaz-kış en çok turizm geliri elde eden kentler arasında 1. Las Vegas, 2. Paris, 3. ise Miami. Listenin 8. sırası İstanbul, 13. sırasında ise yaşadığım kent Antalya var. Siz yine de ereye giderseniz gidin hayatın bir düş olduğunu unutmayın ve anda kalın. Tatil seçeneklerinizi de buna göre belirleyin.