Bir avuç kömürün peşinde Zonguldak

Zonguldak Belediyesi Kitap Fuarı için geldiğim kentte, kitapların arasından geçerken yolum bir kez daha kentin asıl hafızasına, kömüre çıktı.

Sahilde, Martı Kafe’de kahvemizi yudumlarken Zülâl Kalkandelen, “Hadi müzeye gidelim” dedi. Adnan Gerger ve Belgin Bıyıkoğlu’yla birlikte kalktık denizin ferahlığından, kentin yer altında biriktirdiği karanlık hafızaya doğru yürüdük.

Zonguldak Maden Müzesi kent merkezine çok uzak değil ama insanı zamanın içinde epey geriye, emeğin en ağır katmanlarına indiriyor. Türkiye’nin ilk ve tek maden müzesi olarak anılan bu yer, aslında yalnız taşkömürünün değil, o taşkömürüne ömrünü verenlerin müzesi.

Daha girişte insanı durduran bir cümle karşılıyor sizi: “Bir avuç kömür için bir ömür verenlere…”

Bu cümlenin önünden kolayca geçilmiyor. Çünkü Zonguldak’ta kömür, yerin altından çıkarılan kara bir taş değil sadece. Bir evin ekmeği, bir babanın nasırlı eli, bir annenin bekleyişi, çocukların ocak hikâyeleriyle büyümesi, kimi zaman da bir kapıya düşen acı haber. O bir avuç kömürün içinde yalnız karbon yok; alın teri, korku, umut, sabır ve yarım kalmış ömürler var.

Bahçedeki Maden Şehitleri Anıtı’nın önünde bu duygu daha da derinleşiyor. Bir duvar boyunca uzanan isimler… İlk bakışta ad, soyad, tarih gibi görünür. Sonra her birinin ardında bir ev, bir sofra, bir bekleyiş olduğunu düşünürsünüz. Zonguldak’ta kömürün karası yalnız ocaklardan çıkmamış; insanların içine de işlemiş.

Müze üç kata yayılan güçlü bir anlatı kuruyor. Fuaye alanında önce kömürle kent arasındaki ilişki çıkıyor karşınıza. Zonguldak’ın yalnız madenden ibaret olmadığını; tersanelerle, ormanlarla, demiryollarıyla, limanlarla, işçi mahalleleriyle ve sosyal hak arayışlarıyla birlikte okunması gerektiğini görüyorsunuz. Eski gazeteler, belgeler, madencilikte kullanılan aletler, sağlık ve iş güvenliği malzemeleri, kömür türleri ve fosiller derken yerin altında başlayan hikâye yavaş yavaş yeryüzüne çıkıyor.

Bir vitrinde duran eski bir çarık var. Belki müzedeki en küçük nesnelerden biri ama insana en çok dokunanlardan. Bir çift çarık, bazen koca bir tarihi anlatmaya yeter. Onun içinde yürünmüş yolları, köyünden ayrılan işçileri, ocak ağzında bekleyen ayakları, çamuru, yoksulluğu ve soğuğu düşünüyorsunuz.

KAZMA KÜREKTEN İBARET DEĞİL

Baretler, lambalar, matkaplar, ölçüm araçları, sağlık çantaları, haberleşme gereçleri… Madencilik yalnız kazma kürekten ibaret değil. Yerin altı başlı başına başka bir dünya. Damarları, fayları, haritaları, hesapları ve riskleri var ama bütün bu teknik bilginin arkasında yine insan bedeni duruyor: Ölçen insan, inen insan, taşıyan insan, bekleyen insan…

Panolar Zonguldak’ın kömür tarihini yalnız rakamlarla değil, kaderlerle de anlatıyor. Bahriye İdaresi’nden Amele Birliği’ne, Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan Büyük Madenci Grevi’ne uzanan geniş bir hat var. Bu hat boyunca şunu hissediyorsunuz: Kömür, bu kentte yalnız bir enerji kaynağı olmamış; hukuku, emeği, siyaseti, sosyal hayatı, aile düzenini ve kent kültürünü de belirlemiş.

Üçüncü katta kömürün oluşumu, kok ve türevleri, fosiller anlatılıyor. Orada zaman başka bir derinliğe açılıyor. Yerin altında milyonlarca yılda oluşan kömür yeryüzünde bir işçinin ömrüne, bir ailenin geçimine, bir kentin kaderine bağlanıyor.

Deneyim bölümü de bu anlatıyı tamamlıyor. Asansör simülasyonu ve Kömür Deneyim Ocağı, ziyaretçiye madencinin karanlıkla, dar alanla, derinlikle kurduğu ilişkiyi biraz olsun sezdiriyor. Elbette hiçbir simülasyon gerçek bir madencinin korkusunu, yorgunluğunu, riskini bütünüyle anlatamaz ama yukarıdaki yaşamla aşağıdaki yaşam arasındaki uzaklığı hissettirir.

Müzenin içinde dolaşırken Orhan Veli’nin dizeleriyle karşılaşınca insan bir kez daha duruyor:

“Siyah akar Zonguldak’ın deresi / Yüz karası değil, kömür karası / Böyle kazanılır ekmek parası.”

Bu üç dize, Zonguldak’ı uzun uzun anlatmaya gerek bırakmayacak kadar güçlü. “Kömür karası” burada yalnız bir renk değil eve götürülen ekmeğin, yerin altında geçen ömrün, karanlığa inip aydınlığı yukarı taşıyan insanların adı.

Müzeden çıkarken insanın içinde kederli ama onurlu bir ağırlık kalıyor. Çünkü orada gördüğünüz şey yalnız geçmiş değil, bugün de süren bir emek meselesi. Kömürün dünyası değişse de insanın ekmek kavgası, geçim derdi, emeğinin karşılığını arama çabası değişmiyor.

Sonra yeniden sahile, kitap fuarının kalabalığına dönüyorsunuz. Martılar yine dönüyor, rüzgâr yine sayfaları kıpırdatıyor ama artık o alana başka bir gözle bakıyorsunuz. Çünkü Zonguldak’ta kitap sayfalarının beyazına ister istemez kömür karası da düşüyor.

Bu kötü bir şey değil. Tam tersine, o kara bu kentin hafızası. Bazı kentler yalnız gezilmez, okunur. Zonguldak da öyle bir kent. Deniziyle, madeniyle, işçisiyle, şiiriyle, kitabıyla okunur.

Belki de bu kenti anlamanın en kısa yolu müzenin girişindeki o cümleden geçiyor. Çünkü Zonguldak’ta kömür yerin altından çıkar, hikâye ise insanın içinden.