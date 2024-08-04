Bir göl binbir dünya

Yayınlanma: 04.08.2024 - 11:33

Güncelleme: 04.08.2024 - 11:33

Bugün size geçen yıl ekim ve bu yıl mayıs ayında gittiğim Maggiore Gölü’nü anlatacağım. İtalya’nın kuzeyinde, Alpler’in eteklerinde yer alan göl doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve çevresindeki şirin kasabaları ile ünlü. İşte Maggiore gölü ve çevresinde gezilecek yerler:



Stresa



Stresa, gölün batı kıyısında yer alan turistik bir kasaba. Göz alıcı villalar, güzel bahçeler ve yürüyüş yolları ile biliniyor. Stresa’dan, Borromean Adaları’na giden teknelere binebiliyorsunuz. İsterseniz kiralayacağınız bir araç ile İsviçre’ye geçerek yaklaşık bir saatlik mesafedeki Fox Town Factory Stores’da çok uygun fiyatlara alışveriş yapabilirsiniz. Otelleri, restoranları ile masal gibi bir kasaba.



Borromean Adaları



Isola Bella: Borromeo ailesine ait bu ada, görkemli Borromeo Sarayı ve teraslı İtalyan bahçeleri ile ünlü. Isola Bella, Maggiore Gölü’ndeki Borromean Adaları’nın en ünlüsü ve Barok tarzı Borromeo Sarayı ve teraslı bahçeleri ile biliniyor.



Borromeo Sarayı: Adanın ana yapısını oluşturuyor ve hem mimarisi hem de iç dekorasyonu ile dikkat çekiyor. Sarayın içinde birçok sanat eseri, antika mobilya ve dekoratif obje bulunuyor.

Büyük salon, sarayın kalbi ve Barok tarzı süslemeleri ile dikkat çekiyor. Tavan resimleri ve freskler büyüleyici. Napolyon Odası, Napolyon Bonaparte’ın 1797’de adayı ziyaret ettiğinde kaldığı yer. Oda, dönemine ait mobilyalar ve Napolyon’a ait bazı eşyalar ile dekore edilmiş.

Sarayın çeşitli galerileri ve odaları, Borromeo ailesinin zengin koleksiyonlarını sergiliyor. Bu koleksiyonlar arasında sanat eserleri, silahlar, porselenler ve değerli objeler var.



Teraslı Bahçeler: Isola Bella’nın teraslı bahçeleri, Barok stilinde düzenlenmiş ve 10 farklı seviyeden oluşuyor. Bahçeler, çeşitli bitki ve çiçek türleri, heykeller ve çeşmelerle süslenmiş.

Tiyatro bahçesi, heykeller ve mitolojik figürlerle süslenmiş ve adeta bir açık hava tiyatrosu gibi.

Limonaria, limon ağaçları ve egzotik bitkilerle dolu bir bölüm. Limon ağaçlarını yatay bir çitte büyütmüşler. Mis gibi limon kokusu bahçeyi sarmış.



Büyük çeşme bahçeleri merkezinde yer alıyor ve görkemli tasarımı ile dikkat çekiyor. Bahçelerde serbestçe dolaşan tavus kuşları muhteşem.

Borromeo Sarayı aynı zamanda bir müze ve çeşitli sanat koleksiyonları sergileniyor. Sarayın içinde, İtalyan ve Avrupa sanatından Raffaello, Tiziano ve Caravaggio gibi ünlü sanatçıların yapıtları da yer alıyor.

Benzersiz Deniz Kabukları Galerisi’nde egzotik deniz kabukları koleksiyonu ve oldukça ilgi çekici.



Özetle Isola Bella, sırf Borromeo Sarayı ve onun içinde yer alan müzeler ve sanat koleksiyonlarıyla değil, aynı zamanda büyüleyici teraslı bahçeleriyle de unutulmaz bir ada.

Isola Madre ise egzotik bitkiler ve nadir kuşlarla dolu botanik bahçeleri ve tarihi bir villası ile bilinen bir ada.



Verbania



Maggiore Gölü’nün kuzeybatı kıyısında yer alıyor ve gölün en büyük kasabalarından biri. Villa Taranto’nun botanik bahçeleri, nadir bitki türleri ile görülmeye değer.



Arona



Gölün güney kıyısında ve görkemli San Carlo Borromeo heykeli ile ünlü. Bu devasa heykelin içine girip tepesinden manzarayı izleyebilirsiniz. Çok heyecan verici.



Cannero Riviera



Gölün batı kıyısında yer alan küçük ve sakin bir kasaba. Ortaçağdan kalma Cannero Kalesi’nin kalıntıları, gölün ortasında yükseliyor ve etkileyici bir manzarası var.



Maccagno



Gölün kuzeydoğu kıyısında yer alıyor ve yürüyüş yolları ve su sporları için bilinen bir nokta. Eski Maccagno ve Yeni Maccagno olarak ikiye ayrılmış.



Laveno-Mombello



Gölün doğu kıyısında ve buradan teleferikle Sasso del Ferro Dağı’na çıkabiliyorsunuz. Zirveden, göl ve çevresinin manzaraları görülmeye değer. Yerel restoranlar nefis.



Angera



Gölün güneydoğu kıyısında yer alıyor ve tarihi Rocca di Angera kalesi ile ünlü. Kale, antik oyuncak müzesi ve güzel bahçeleri ile de ilgi çekici.