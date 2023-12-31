‘Birdie’ yoğun ilgi gördü

Yayınlanma: 31.12.2023 - 11:51

Güncelleme: 31.12.2023 - 11:51

İstanbul Zorlu Center’da düzenlenen Terrezza İtalia’daki etkinlikte katılımcılar aksesuvar ve sofra grubunda öne çıkan yeni yıl temalı ürünleri inceleme olanağı buldu. Davete Zorlu Tekstil Marka Direktörü Çiğdem Solak, Berrin Zorlu, Berrin Yoleri, Neşe Gönül, Aslı Şen, Hande Sezer Pekcan, Zeynep Özyağcılar, Sedef Çalarkan gibi iş, cemiyet ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Davette söz alan Solak, “Linens ailesi olarak ilklerin ve yeniliğin öncüsü olmayı seviyoruz. Yaşamın başlı başına bir ilham kaynağı oluşuna duyduğumuz inanç ve yaşamın en önemli mihenk taşı doğaya duyduğumuz saygıyla çizgimizi hep bir adım öteye taşıyoruz” dedi.



