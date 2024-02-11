BTA’nın üniforması Kaprol’dan

Yayınlanma: 11.02.2024 - 14:26

Güncelleme: 11.02.2024 - 14:26

İnovatif yaklaşımıyla bilinen deneyimli tasarımcı Kaprol, BTA çalışanları için 19 yazlık, 19 kışlık olmak üzere toplam 38 parçadan oluşan bir koleksiyon hazırladı.

Kaprol’un hazırladığı koleksiyon yoğun iş temposuna sahip çalışanların konforuna odaklanırken geri dönüştürülmüş malzemelerden yararlanarak çevresel ayak izini azaltmayı hedefliyor. Kaprol tasarımlarıyla ilgili şöyle konuştu:

“Üniforma, bir kuruluşun kimliğinin ve kurumsal kültürünün önemli bir parçasıdır. İyi tasarlanmış bir üniforma, profesyonellik, temizlik ve güvenilirlik duygusunu uyandırmasının yanı sıra çalışanların verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı olur. BTA'nın farklı restoran zincirlerinin üniforma tasarımını yaparken en önemli yol göstericimiz, markaların kendi kimlikleri ve sorumlu tasarım bilincini sürdürülebilirlik üzerinden düşünerek kurgulamak oldu.”