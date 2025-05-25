‘Bu müzik hayatım, bu hayat için minnettarım’

Latin müziğinin gelmiş geçmiş en önemli toplulukları arasında yer alan Gipsy Kings, iki konserle ülkemizde sahne alacak. 28 Mayıs’ta ilk kez Eskişehir Sazova Parkı Amfitiyatrosu’nda ve 30 Mayıs’ta İstanbul’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak olan topluluğa, kurucularından “El Maestro” unvanlı Tonino Baliardo da eşlik edecek.

Baliardo ile konserler öncesinde bir araya geldik ve Gipsy Kings’i özel kılan sırlarını konuştuk.



– Gipsy Kings’in müziği yıllardır insanları hem dans ettiriyor hem de duygulandırıyor. Bu büyünün sırrı sizce nedir?



Çingeneler yüzyıllar boyunca göçebe bir halk oldular ve tüm müziğimiz bu yolculuklardan etkilenerek şekillendi. Bazı şarkılarımız keyifli günlerimizin neşesini taşırken, bazılarıysa zulüm dönemlerinin derin üzüntüsünü yansıtır. Bence böylesi köklü bir mirası melodilere taşımamız, dinleyicilerin müziğimize ilgi göstermesi açısından belirleyici oldu.





– Flamenko, Latin ve pop... Tüm bu türler arasında kendinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz?



Flamenko ve rumba, çaldığımız müziğe çok yakın türler. Ancak şu anda HISTORIA adını taşıyan yeni bir albüm üzerinde çalışıyorum. Albümde farklı türlerde parçalar ve birkaç harika pop-club şarkısı da var.



– Bütün şarkılarınız arasında, “Hayatımın şarkısı bu” diyebileceğiniz bir tanesi var mı? Onu sizin için özel kılan şey nedir?



Bu soruya yanıt vermek imkânsız. Her şarkı, hayatımın bir parçası oldu ve ben bu parçaların her biriyle kutsanmış hissediyorum.





‘OĞULLARIM BU MÜZİĞİ SÜRDÜRECEK’

Belgesel geliyor

Müziğimiz tüm dünyada seviliyor. Biz çok sıkı bağlara sahip bir aileyiz. Hepimiz birbirimize çok yakın yaşıyoruz; hatta ekibimiz bile ailemizden sayılır. Oğullarım Cosso ve Mikeal’ın bu müziği sürdüreceğini biliyorum. Belki bir gün onların çocukları da bu yola devam eder.Evet, biraz önce söz ettiğim gibi HISTORIA adlı yeni albümüm yakında çıkacak. Ayrıca Prime Video’da yayımlanacak olan, Gipsy Kings’in öyküsünü anlatan bir belgesel de önümüzdeki yılın başında izleyiciyle buluşacak. Bu haziran, ABD’ye bir turne için dönüyoruz. Ardından Avrupa, Güney Amerika ve Orta Doğu’da çok sayıda konser ve festivalde sahne alacağız. Son olarak şunu söyleyeyim: Bu benim hayatım ve bu hayat için gerçekten minnettarım.







Türkiye’de olmak mutluluk veriyor

Sürprizleri kim bilebilir? Şarkıların bir akış sırası var ama sahnede her şey spontane gelişiyor. Sahnede iki oğlum Cosso ve Mikeal da olacak. Ayrıca ailemizin genç üyeleri de bizimle.Türkiye’de sahne almak beni her zaman çok mutlu ediyor. Yıllar boyunca burada defalarca çaldım. Seyirciler harika ve bizi çok sıcak karşılıyorlar. Biz de onları kendi “Fiesta”mıza davet ediyoruz.