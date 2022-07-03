03 Temmuz 2022 Pazar, 13:00

Hocaları; Metin Erksan, Lütfi Akad, Halid Refiğ, Duygu Sağıroğlu, Nedim Otyam ve Memduh Ün gibi isimlerden devraldığı bayrağı, Türk sinemasını Türk izleyicisi ile buluşturmayı görev edinerek taşımaya devam eden Murat Şeker kariyerinden satır başlarını bizimle paylaştı.

Filmlerinizdeki karakterler mahallemizde karşılaştığımız karakterler gibi görünüyor. Gördüğünüz insanları mı perdeye taşıyorsunuz?

Görevim, Türk sinemasını Türk halkıyla buluşturmak. Milyonlarca insana ulaşmak demek sokağın sesi olmak demek. Filmlerimizdeki samimiyet, bakışımızdaki samimiyet. Filmlerimizde sokağın bire bir yansımasını anlatıyoruz ki konumuz daha net anlaşılabilsin. Gardırop Atatürkçülüğü, lobi solculuğu var.

Bazıları “sol film yaptım” diyor, halktan kimse izlemiyor. İzlese de anlamıyor. Bu neyin solu? Bu sokağın solu değil. Her şeyin ekmeğini yiyen insanlar var kimisi din, kimisi Atatürk... Biz Atatürkçüyüz ama filmlerimizde şov derecesinde Mustafa Kemal imgesi olmaz. Zaten altı tane ok var. Halkçılık da bunlardan biri. Atatürkçülük öyle elitist bir şey değil. Doğası gereği değil.

Yeni projeleriniz neler?

“Çakallarla Dans” en yakın proje. 2 Aralık’ta gösterime girecek. Sonrasında Kuvay-i Milliye’nin Kadıköy kolunun hikâyesini anlatacağımız bir projemiz var. “Çakallarla Dans” filmimizin gişesi bu projenin de finansmanını tayin edecek. Yeteri kadar para kazanırsak 2023’te yapacağız yoksa bekleyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında değil de 101. yılında yaparız. En azından halkın sermayesiyle bir Kurtuluş Savaşı filmi çekilecek.

Eskiden film çekmek daha zor bir işti. Artık dijital ortamlarda hemen her gün yeni bir yapım ortaya çıkıyor.

Onlarda para var. Dolayısıyla halen sinema filmi yapmak çok zor. Bir de seyirci kaygısı var. Dolayısıyla en önemli değişim izleyici eğilimleri. Şu an yoğurdu üfleyerek yiyoruz.

Eylemciliği sanatının önüne geçmeyenlerdensiniz. Bu dengeyi çok iyi kurduğunuzu söylemeliyim.

Amacım herhangi bir toplumsal olayda sivrilmek değil. Tepkin kadar varsın toplum içinde. Yönetenler sorumluluklarını yerine getirmeli. Sadece, bu ülkede gerçek bir vatandaş olma mücadelesi veriyorum. Tepki vermeyince, şikâyetçi olma hakkını kaybediyorsun. Ne Twitter’da yazınca ne de bir metne imza atınca olaylar çözümlenmiyor. Gösterdiğimiz toplumsal davranışla değil, sanatımızla öne çıkmamızın en büyük sebebi herhangi bir siyasi parti veya çıkar örgütüyle birlikte olmamak.

Anayasada bir madde var; Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Öne çıkan kelime sadece Türklük değil aynı zamanda vatandaşlık. Bu bağ bana ülkemin kuruluş felsefesindeki, laik, sosyal, demokratik hukuk devleti ilkelerini savunma hakkını veriyor. Ben bu haklarımdan vazgeçmem. Günümüz toplumundaki en büyük kültürel ve ahlaki erozyon, vazifelerimizin erdemlerimizmiş gibi sunulması. Mustafa Kemal’in bir sözü vardır; “Ülkesini en çok seven vazifesini en iyi şekilde yapandır.”