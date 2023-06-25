Bu yaz bir başka olacak

Yayınlanma: 25.06.2023 - 13:00

Güncelleme: 25.06.2023 - 13:00

Günümüzde yaz aktiviteleri giderek çeşitleniyor. Özellikle Z kuşağının yaşama bakışındaki farklar, tatil anlayışına da yansıyor. Tatili tamamen dinlenme odaklı bir zaman aralığı olarak gören geçmiş kuşakların aksine gençler sıradışı etkinliklerle dolu benzersiz ve hatırlanacak bir tatil istiyor.

Doğayla uyumlu etkinliklerden sıra dışa sporlara kadar çok sayıda seçenek yaz tatilinde sizleri bekliyor. Tatil keyfini artırmak ve sıradanlıktan uzak bir yaz tatili geçirmek aslında o kadar zor değil. İşte birbirinden farklı, keyif ve adrenalin dolu tatil etkinlikleri...

YOLA ÇIKIN

Yakın arkadaşlarınızla birlikte bir yerlere gitmek hep keyiflidir. Hele bunu bir de arabayla yaparsanız tadına doyulmaz ve unutulmayacak anılarla dolu bir yolculuk sizleri bekliyor demektir. Bu yaz, tatil planlarınızı yaparken gideceğiniz yere arabayla ulaşmayı deneyebilirsiniz.

PİKNİK YAPIN

Tatil beldesinde ya da değil... Son günlerde en yükselen sosyal etkinliklerden birisi arkadaşlarla doğada yapılan piknikler. Kafelerin ve restoranların hazır ürünlerini bırakın ve mutfağa girin. Leziz sandviçler, kahvaltılık ürünleri, doğaya yaraşır çiğ sebze ve meyvelerden oluşan bir piknik sepeti hazırlayın. Elbette piknik örtünüzü de unutmayın.

GÖĞE BAKIN

İşte size günün her saati yalnız ya da sevdiğiniz kişiyle birlikte doğal bir ortamda yapabileceğiniz mükemmel bir etkinlik, çimenlere uzanıp göğe bakmak. Gündüz bulutları veya masmavi gökyüzünü gece ise yıldızları ve uzayın derinliklerini seyredip hayallere dalabilir, zihninizi boşaltabilirsiniz.

FOTOĞRAF ÇEKİN

Sosyal medya ve akıllı telefonlarımız sayesinde artık hepimiz iyi kötü fotoğraf çeker olduk. Şimdi kadrajı kendimizden ve kentten uzaklaştırma doğaya çevirme zamanı. Dünyanın bize sunduğu güzellikleri ölümsüzleştirirken rengarenk bir manzara önünde fotoğrafçılık yeteneklerinizi de geliştirebilirsiniz.

KAMP KURUN

Her yaz çevrenizde birisi mutlaka “Gidip kamp yapalım” diyordur. İşte o yaz, bu yaz olabilir. Uzaktan zahmetli görünse de kamp tutkunu bir arkadşaınızın kılavuzluğunda doğayla içiçe bir tatil yapıp medeniyetin keşmekeşinden uzaklaşınca nasıl hissedeceğinizi deneyimleyebilirsiniz. Elbette cep telefonlarınızı da olabildiğince az kullanarak...

KENTİ GEZİN

Tatili evinizde geçireceksiniz. Tüm arkadaşlarınız bir yerlere gitti. Sokaklar ıssız, mağazalar, restoranlar, kafeler kapalı. Yalnız mı hissediyorsunuz? İşte size fırsat. Keşmekeşinden biraz olsun arınmış kentinizin boş sokaklarında daha önce gitmediğiniz yerleri dolaşabilir yeni yerler keşfedebilirsiniz.

DOĞADA YÜRÜYÜN

İnsan ruhuna yararları bilimsel olarak da kanıtlanan doğa yürüyüşleri için yaz tatili en iyi zaman. Ağaçlık bir alan, yerleşimden uzakta, temiz hava ve huzur. Bu yürüyüş ayrıca size fiziksel açıdan da yararlı olacak ve düzenli tekrarlarsanız bedeninizin form tuttuğunu gireceğini göreceksiniz.

GÜNEŞİ İZLEYİN

Gün doğarken ve batarken en renkli ve sevecen zamanlarını yaşayan yaşam kaynağımız güneşi izlemek bu yaz edinebileceğiniz en güzel alışkanlıklar arasında yerini alabilir. Güneşin iyileştirici etkisi ve enerjisi gündelik farkındalığınızı artırmanıza yardımcı olacak.

PARTİ DÜZENLEYİN

Hep birilerinin partisine çağrılan kişi olmaktan bıkmadınız mı? Artık kendi partinizi istediğiniz gibi düzenleme zamanı. Önce bir davetli listesi hazırlayın, ardından partiniz için en sevdiğiniz müziklerden oluşan bir çalma listesi yapın. Sonra da herkesin yiyebileceği atıştırmalıklar seçin. (Vegan ve vejeteryan arkadaşlarınızı da unutmayın) Oturma düzenini kalabalığa göre ayarladıysanız artık partiniz hazır!

FRİZBİ OYNAYIN

Yanlış okumaıdnız. 90’ların çocuklar için en eğlenceli oyuncaklarından olan frizbiler geri döndü. Z kuşağı tarafından yeniden keşfedilen bu yuvarlak cisim tatilde sıkıldığınız anlarda arkadaşlarınızla yeniden enerjinizi toplamak için keyifli bir araç olacak.

YAZ MODASI

Bu yaz öne çıkan giyim kuşam trendleri rahatlığı odağına alırken eskiyle yeniyi bir araya getiriyor.

Saç bandı: Adeta geçmişten ışınlanan saç bandları şık olmak isteyenlerin en gözde aksesuvarı konumunda.

Çiçek desenli elbise: Yazla uyumlu deseniyle bu elbiseler doğayla iç içe bir görünüm sağlıyor.

Batik desen: Gençlerin sık tercih ettiği bir desen olan batik, farklı giysi kombinleriyle kolay uyumlanabilen özelliğiyle gösterişli bir görünüm kazandırıyor.

Parçalı kot: Kısa zamanda fanatik bir kullanıcı kitlesi edinen iki farklı renkten oluşan bu kot farklı renk seçenekleri için uygun.

Neon renkler: Yazın her şey parlak ve daha göz alıcıdır. Siz de öyle. Göz alıcılığınızın altını neon renkli giysilerle daha net çizebilirsiniz.