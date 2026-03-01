Cennet sisteminin çöküşü

Kıyametten yıllar öncesi... Elvis Presley’nin evi Graceland’i ziyaret eden Küçük Annie (Shailene Woodley) ile tanışıyoruz önce. Aile bağlarını, meslek seçiminin nedenleri kısaca öğrendikten yıllar sonra onunla aynı yerde, Graceland’de bu kez turist ziyaretlerini yönetirken karşılaşıyoruz. “Paradise”ın kurguladığı kıyamet gününe, çok sevdiği Graceland’de yakalanan Annie sayesinde birinci sezon boyunca sığınaktakilerin hatıralarıyla öğrendiklerimiz artık “uyarı levhaları” olmaktan çıkıyor. “Paradise” ikinci sezonunda, yalnızca hikâyesini temellendirdiği mağara alegorisini değil, distopik dünyanın gizemini ve dahi karakterlerini ifşa etmeye hazırlanan heyecan verici bir anlatıyla geri dönüyor.

Disney+’ın, çok konuşulan ve hızlıca ikinci sezon onayını alan dizisi “Paradise”, yine çoğunlukla hatıra imgeleriyle ve geri dönüşlerle örülü bir izlekle karşımızda. Öyle ki sırf koskoca bir sezonun girizgahını sırtlamakla kalmayan, tek başına duygu yüklü pek çok olayın başlangıcı haline gelen harika birinci bölümüyle beklediğimize değdiğini de kanıtlıyor. Gerçekten de Annie’nin öyküye eklemlenme biçimi -ki buna finale doğru diğer kişilerle olan ilişkilerini de katabiliriz- ilk sezon finalinde eşi Teri'yi (Enuka Okuma) bulmak için sığındığı “cennet”ten çıkan Ajan Xaiver'ın (Sterling K. Brown) klişeleşme olasılığı çok yüksek serüvenini duygu yüklü bir yolculuğa dönüştürüyor ve onu basmakalıp bir post-apokaliptik dünyayla yeni tanışan protagonist olmaktan çıkarıyor. Çünkü ilk sezonun başında yaşanan başkanın öldürülmesi olayının, o güne dek bir illüzyon içerisinde “korunan” topluluğun tüm dinamiklerini yerle bir etmesi gibi Annie’nin etkili varlığı ve elbette seçimleri de ikinci sezonun ilk çatırdamalarını başlatıyor.

CENNETİ BİR ARADA TUTMAK

İzleyenler hatırlayacaktır, “Paradise”ta hikâyenin başından beri, dünyada yaşanan kıyamet yüzünden Colorado’da bir dağın altına kasaba inşa eden oligarklar ve teknoloji milyarderlerinin kurduğu yeni dünyayı yani ismiyle uyumlu cennet “Paradise”ı bir arada tutma çabası dizinin temelini oluşturuyordu. Mutlak gücü elinde bulunduranlar, kasabada yaşayanlara nerede yaşadıklarını unutturarak düzeni ve huzuru sağlamaya çalışıyor, yanılsamalarla dolu bir dünyanın gerçekliğine inanmanın getirdiği “huzurdan” beslenerek gücü ellerinde tutmaya devam etmek istiyorlardı. Ancak birinci sezonun sonuna doğru çökmeye yüz tutan bu cennet sistem, yalnızca “Paradise”ın temellerini sarsmakla kalmıyor içeride ve dışarıda hayatta kalan herkesi etkileyecek sarsıntılar ve kesişmelerle sistemin ve bireylerin “çürüklerini” de açığa çıkarmaya başlıyor.

İlk sezonda antagonist olarak başı çeken Sinatra'nın (Julianne Nicholson) bu sezon yanına ve hatta önüne yerleştirilen Jane (Nicole Brydon Bloom) karakteri, yalnızca kötü boyutunun ötesine taşınarak derinleştirilmeye başlıyor. Bu sırada bir yandan dışarıda ana karakterimiz Xaiver'in dış dünyayla yeniden tanışmasını ve Teri'yi bulma çabalarını izlerken öte yandan Teri'yle olan geçmişlerini de öğrenmeye başlıyoruz. Böylelikle dış dünyada yaşananlara ilişkin yeni bir bakış açısı kazanırken içeride ise sığınakta yaşayanların “güçle” temasları halinde başlarına gelebileceklere tanık oluyoruz. Sonuçta -öngörüleceği gibi- gücü elinde tutanların yönetme arzusu tüm sistemin yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına neden olurken dış dünyanın “oyun”a eklenişiyle sığınak için öngörülen cennet tanımı yerini burada yaşayanlar için yavaş yavaş arafa bırakmaya başlıyor.

"Unutmaya programlanmış" bir topluluğun hatıralarla ilmek ilmek işlenmiş anlatısı Paradise, ikinci sezonda cesaret ettiği genişleme fikriyle çok daha katmanlı bir olay örgüsü ortaya koymayı başarıyor. Dan Fogelman’ın, içinde yaşadığımız dünyada her gün bize daha az "gelecek" haline giden öyküsü, ilk sezonda olduğu gibi sırf unutmanın sonuçlarıyla değil, mutlak gücü ele geçirenlere "kökenlerini" hatırlatma konusundaki temkinli ısrarıyla da öne çıkıyor. Ve ekliyor: Bir sığınakta "sözde" güven ve huzur içinde "tutsak" olmak mı daha iyi yoksa dışarıda "özgürce" yaşamak için mücadele etmek mi? Paradise’ı, Disney+’ta izleyebilirsiniz.

Puanım: 7.5/10