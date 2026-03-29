Cin Ali Müzesi'nde bir gün

Bir ülkenin geleceğini anlamak için bazen meclis tutanaklarına değil, ilkokul sıralarına bakmak gerekir. Çünkü bazı tarihi kırılmalar kürsülerde değil, ilk cümlelerde başlar.

Cin Ali Müzesi’ne giderken aklımda tam da bu vardı: Bir kuşağın “okuma-yazma” serüveni bugün bize ne söylüyor?

Kavaklıdere’de mütevazı binanın kapısından içeri girerken şunu hissettim: Burada sergilenen şey bir çizgi karakter değil, bir eğitim hafızası. Cin Ali, 1968’de öğretmen-yazar Rasim Kaygusuz tarafından çocuklara okumayı öğretmek ve sevdirmek için kurgulanan bir karakter. Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nden yetişmiş, yıllarca sınıfın içinde çocukların nasıl öğrendiğini gözlemlemiş bir öğretmenin emeği bu. Kaygusuz, pedagojiyi kürsüden değil, sıranın içinden kurmuş bir isim. Cin Ali o emeğin çizgiye dönüşmüş hali.

Müzenin girişindeki kafe ve bahçe, gezinin tonunu baştan belirliyor. Demleme çayın kokusu, ev yapımı poğaçanın sıcaklığı... Burada nostalji camın arkasında değil, masanın üstünde. İnsan çayını alıp oturduğunda, yıllar önceki okul çıkışlarını hatırlıyor. Müze daha ilk adımda “acele etme” diyor. Çünkü Cin Ali’nin dünyası da aceleyle kurulmamış: Hece hece, sabırla, adım adım.

SIRANIN KENARINDAKİ ÇİZİK

Birinci katta karşıma çıkan sınıf, yazının kalbi oldu. Ahşap sıralar, üzerlerindeki çizikler, duvardaki kelime kartları... “Okula geldi bizi kurtardı” cümlesini görünce içimden bir şey geçti. Çünkü okul bizim memlekette yalnız bir kurum değildi, bir umut cümlesiydi.

Sıranın yanından geçerken elim istemsizce kenarına değdi. Sonra oturdum. O an müze olmaktan çıktı her şey, zaman yerinden oynadı. İsmet Paşa İlkokulu geldi aklıma.

Kapı açıldı sanki, içeri ilkokul öğretmenim Orhan Duman girdi. Yüzü, sesi, o sakin ama kararlı hali… Çocukluğun hafızası tuhaf, sakladığını sandığın şeyi bir anda önüne koyuyor. Defterimin başında eğildiği anı, bir kelimeyi doğru okuduğumda gözümün içine bakışını, “Aferin” derken sesindeki sıcaklığı hatırladım. Gözümden bir damla yaş geldi.

Bu, yalnız bir duygusallık anı değildi. O sırada anladım ki Cin Ali’nin asıl gücü çizgide değil, o sınıfın içindeki güven duygusunda. Okumayı öğretmek, harfleri birleştirmekten ibaret değildi. Bir çocuğun elinden tutup onu dünyaya dahil etmekti.

Ve bu yüzden bu ziyaret bana nostalji değil, bir borç duygusu bıraktı. Öğretmenine, ilk cümleyi sabırla öğreten o emeğe, eğitimin görünmeyen yükünü taşıyan insanlara duyulan bir borç.

BİR KARAKTERDEN FAZLASI

Müzenin duvarındaki soru çok yalın: Cin Ali kimdir?

Çocuklar özgür yanıt veriyor: Bir dev, bir korsan, bir simitçi, iyi bir insan...

Yetişkinler ise başka yerden konuşuyor: “İlk kahramanımız”, “Cesaret veren bir arkadaş”, “Her karakterin yerine koyduğum figür.”

Bu yanıtlar şunu gösteriyor: Cin Ali bir kitap karakteri olmaktan çıkmış. Bir kültürel değere dönüşmüş. Rasim Kaygusuz’un pedagojik yaklaşımı ile 10 kitaptan oluşan seri kolaydan zora ilerleyen yapısıyla çocukları korkutmadan, yormadan, incitmeden okuma yoluna çıkarıyor. İlk kitap büyük puntolu, kısa heceli, son kitap daha yoğun. Siyah-beyaz çizimler çocuğun düş gücüne alan bırakıyor. Velilerin ve öğretmenlerin ona “Okutan Kitaplar” demesi boşuna değil.

Bu, bir öğretmenin sınıfta yaptığı gözlemlerin sistemli bir ürüne dönüşmesi demek. Eğitimin içinden gelen bir bilgelik.

ÇOCUK KİTABININ CİDDİYETİ

İkinci kattaki kütüphane, müzenin en sessiz ama en güçlü bölümü. Raflarda çocuk kitapları, eğitim tarihinden izler... Burada şunu hissediyorsunuz: Çocuk kitabı hafif bir tür değildir. Bir ülkenin zihinsel geleceği orada başlar.

Müze, pazartesi kapalı. Bu küçük ayrıntı bile hoşuma gitti. Çünkü burası bir vitrin değil, ritmi olan, yaşayan bir yer.

Müzeden çıkarken şunu düşündüm: Biz bugün çocuklara neyin cümlesini kurduruyoruz? Okuma-yazmayı hâlâ bir kamusal umut olarak mı görüyoruz yoksa yalnızca bireysel bir yarışın ilk basamağı olarak mı?

Cin Ali Müzesi bana bir karakteri değil, bir başlangıcı hatırlattı. Rasim Kaygusuz’un sınıftan doğan emeğini, öğretmenlerin görünmeyen sabrını, ahşap sıraların taşıdığı umudu...

Bazen bir müze sanat eseri göstermez.

Bazen bir müze, insanın yaşamına değmiş bir öğretmenin izini gösterir.

Ve bazen, o iz, bir ülkenin en sağlam harfidir.