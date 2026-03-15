Çocuk şarkılarındaki şiddet dili

Ömür Kurt

omur@cocuklarlabiromur.com

Çocuk şarkılarının sözlerine dikkat ettiniz mi? “Yalancı yalancı sana kimse inanmaz”, “Horozumu kaçırdılar, damdan dama uçurdular, suyuna da pilav pişirdiler”, “Baltalar elimizde uzun ip belimizde, biz gideriz ormana hey ormana” gibi şarkı sözleri çocukların duygusal dünyasını geliştirmek yerine onların zihnine olumsuz düşünceler ekiyor.

‘SUYUNA DA PİLAV PİŞİRDİLER’

Her ne kadar günümüz çocuklarında “Baby Shark” veya “Ceviz Adam” gibi şarkılar öne çıksa da Spotify listelerinden, Youtube çocuk şarkıları listelerine kadar her yerde peş peşe eski yeni varsa sıralanıyor. Üstelik bu şarkıların birçoğunda cinsiyetçi ifadeler, şiddet içerikli veya olumsuz düşünceler barındıran sözler var. Bugün çocuklara seslenirken bile yargılayıcı, suçlayıcı ve öfke barındıran ifadelerden kaçınmaya çalışıyoruz ancak çocukları büyütürken başvurduğumuz şarkıların içinde birçok sakıncalı ifadeden kaçamıyoruz. Üstelik bunlardan bazıları anaokullarında, kreşlerde de öğretiliyor. “Horozumu kaçırdılar/Damdan dama uçurdular/Suyuna da pilav pişirdiler” diye devam eden sözlerde yemek için yakalanmaya çalışılan ama damdan dama kaçan bir horozun hikâyesi anlatılır. Horoz şarkıda yakalanır ve suyuna da pilav pişirilir. Yani bir şarkının baş kahramanı ölür ve yenir. Bu metin çocuğa şiddetten başka ne öğretebilir?

‘BALTALAR ELİMİZDE’

“Baltalar elimizde/uzun ip belimizde/biz gideriz ormana hey ormana.../Yaşlı kütük keseriz/testereyle biçeriz/akşam odun yanınca alevler parlayınca şarkı söyler güleriz” diye devam eden şarkı ile ağaç sevgisi verilebilir mi? Oysa bu şarkı ağaç dikmek üzerine de yazılabilirdi ama kesilmesi tercih edilmiş. Peki ya “Sansar ve Avcı” şarkısının amacı nedir? “Sansar, kazı nerden çaldın?/Onu bana ver/Avcıya söylersem yandın/O da sana hırsız der” sözleriyle çocuklar hırsızlık, yargılama, iftira atma ile tanıştırılıyor. Oysa çocuklara yardımlaşma, sevgi, iyilik, dostluk gibi kavramlar öğretilmeli.

YALANCI DİYE ŞARKI SÖZÜ MÜ OLUR?

“Yalancı yalancı sana kimse inanmaz/Yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz!” şarkı sözü Ezop’un “Yalancı Çoban” masalından esinlenerek yazılmış bir “çocuk” şarkısı! Bu şarkıyı öğrenen çocukların, okullarda birbirleriyle “Yalancı yalancı” diye dalga geçtiğine çok tanıklık ettik. Siz siz olun, çocuklarınızla tanıştıracağınız şarkıları özenle seçin.

EVDE DENEYİN

Rüyaların resmi

Bu hafta çocuklarınızdan gördüğü bir rüya ile ilgili resim yapmasını isteyin. Rüyasını resmettikten sonra bu resim hakkında sohbet edin. Böylece rüyanın onu nasıl etkilediğini anlayabilirsiniz.

HAFTANIN KİTABI

“Biri Annemi Durdursun” hem çok eğlenceli hem de keyifli bir resimli kitap. Örgü öre öre dünyayı saran bir annenin sevimli öyküsü.

Yayınevi: Artenino Yayınevi Yazan ve resimleyen: Dilara Kavaklıoğlu Yaş: 4+ Sayfa: 48

HAFTANIN ETKİNLİĞİ

İnkılâp Müzesi – Atatürk Evi

Bu hafta çocuklarla İnkılâp Müzesi’ni gezin. Türkiye Cumhuriyeti’nin dününü ve bugünün anlamak için yapılacak en iyi gezilerden biri. Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıkmadan önceki altı ayını bu evde geçirerek çalışmıştı.

Yer: İstanbul-Şişli Tarih: Pazar hariç her gün açık Saat: 10.00-18.00 Yaş: 4+ İletişim: (0212) 233 47 23

HAFTANIN SOHBETİ

Bu hafta çocuklarınız ve torunlarınızla birlikte “Ata sözleri ve deyimler” konusunda sohbet edin. En sevdiğiniz deyimler ve anlamları hakkında konuşabilirsiniz. Örneğin “Bin ölçüp bir biçmeli”, “Emeksiz yemek olmaz”, “Ev alma komşu al” gibi atasözleri hakkında sohbet edebilirsiniz.