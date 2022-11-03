Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Çarpıcı konu ve konuklarıyla pazar keyfinize keyif katan Cumhuriyet Pazar, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte sizlerle.
Pazar günlerinizin birinci okuma adresi Cumhuriyet Pazar yarın elinizden bırakamayacağınız, rengarenk bir içerikle karşınızda.
Hayranları ona "Diva Bebek!" diyor. Milyonlara ciğer söktüren büyülü ses Melike Şahin’le Deniz Ülkütekin konuştu.
Türk mutfağını geleceğe taşıyacak elçilerden biri seçilen genç şef Şafak Erten mutfaktaki sürdürülebilirlik sırlarını Ayça Ceylan’la Dairesel Flora’da paylaştı.
10 Kasım 1938: Türkiye’nin bitmeyecek bir hüzne kapıldığı gün. Prof. Dr. Üstün Dökmen, Atatürk’ün yaşam gözlerini yummasının toplumda yarattığı etkiyi kaleme aldı.
Cumhuriyet karşıtlarının, Cumhuriyetin ilanı sırasındaki tutumu Şaduman Halıcı ile Köprübaşı’nda.
Cumhuriyet Devrimlerinin kalıcı hale gelip bugüne ulaşmasını Nazife Güngör anlatıyor.
Dünyaca ünlü modacı Jean Paul Gaultier hırsızlıkla suçlanıyor. Ne mi çaldı? Yanıtı Serra Rodoplu ile Çizgi Atlas’ta.
İklim eylemcilerinin müzelerdeki eylemleri sanat dünyasının tepkisini çekiyor. Berrin Karadeniz yazdı…
Berkun Oya’nun Netflix’te gösterime giren yapımı Cici, Başak Bıçak’ın kaleminden Ay’a Seyahat’te.
Kimyasalların günlük yaşamda geçmişten bugüne giderek artan etkisini Ömür Tanyel, Yaşam Günlüğü’nde yazdı.
Elçin Poyrazlar, küçüklüğünün sokak pazarlarını Çuvaldız’da anlatıyor.
Aylin Ayaz Yılmaz’dan sıra dışı havaalanı anıları. Flanöz’de.
10 Kasım etkinlikleri ve Fosforlu Cevriye… Kültür Sanat etkinlikleri, Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası’nda.
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