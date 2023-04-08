Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 09:59

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 09:59

Geçen yıl evlenen Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak çifti, yine evli bir çifti canlandırdıkları “Sen, Ben, O” ile izleyici ile buluştu. İkili Deniz Ülkütekin’le konuştu.

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