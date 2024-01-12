Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Pazarın okuma adresi Cumhuriyet Pazar öne çıkan isimlerle söyleşiler, çarpıcı konular ve ufuk açan yazılarıyla sizlerle. İşte bu haftanın içerikleri…
Cumhuriyet Pazar yine dopdolu içeriklerle karşınızda. İşte
bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
- Ekranların yükselen yıldızı "Şahane Hayatım"ın
başrolündeki usta oyuncu Yiğit Özşener dizide oynamayı nasıl kabul ettiğini
Deniz Ülkütekin'e anlattı.
- 2024'ün İstanbul'daki gözde lezzet durakları Burçak
Şener'in kaleminden.
- Telefonunuzda bulunması gereken doğa dostu akıllı uygulamaları
Ayça Ceylan inceledi.
- Adabımuaşeret kuralları gerekli mi? Prof. Dr. Üstün Dökmen
yanıtlıyor.
- Farklı bir tiyatro deneyimi: Old Fools oyuncularıyla Sebla
Didem Korday konuştu.
- Yarıyıl arası geliyor. Tatil planları yapanlar için Aylin
Ayaz Yılmaz'dan kışlık öneriler.
- Cumhuriyet'in hilafeti kaldırılmasına giden yol Şaduman
Halıcı'nın kaleminden.
- Bu yılın beyazperdede beklenen yapımlarını Başak Bıçak
derledi.
- Beyin kasına egzersiz: Meditasyonun püf noktaları Alican
Elkorek'ten.
- Berrin Karadeniz'le Kültür Rotası.
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