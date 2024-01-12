Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Pazarın okuma adresi Cumhuriyet Pazar öne çıkan isimlerle söyleşiler, çarpıcı konular ve ufuk açan yazılarıyla sizlerle. İşte bu haftanın içerikleri…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:37
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
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Cumhuriyet Pazar yine dopdolu içeriklerle karşınızda. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

- Ekranların yükselen yıldızı "Şahane Hayatım"ın başrolündeki usta oyuncu Yiğit Özşener dizide oynamayı nasıl kabul ettiğini Deniz Ülkütekin'e anlattı.

- 2024'ün İstanbul'daki gözde lezzet durakları Burçak Şener'in kaleminden.

- Telefonunuzda bulunması gereken doğa dostu akıllı uygulamaları Ayça Ceylan inceledi.

- Adabımuaşeret kuralları gerekli mi? Prof. Dr. Üstün Dökmen yanıtlıyor.

- Farklı bir tiyatro deneyimi: Old Fools oyuncularıyla Sebla Didem Korday konuştu.

- Yarıyıl arası geliyor. Tatil planları yapanlar için Aylin Ayaz Yılmaz'dan kışlık öneriler.

- Cumhuriyet'in hilafeti kaldırılmasına giden yol Şaduman Halıcı'nın kaleminden.

- Bu yılın beyazperdede beklenen yapımlarını Başak Bıçak derledi.

- Beyin kasına egzersiz: Meditasyonun püf noktaları Alican Elkorek'ten.

- Berrin Karadeniz'le Kültür Rotası.


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