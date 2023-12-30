Cumhuriyet Pazar yepyeni içerikleriyle bu hafta da sizlerle!
Yılın son günü ve son pazarı Cumhuriyet Pazar’sız düşünülemez. İşte yılbaşını beklerken okuyacaklarınız.
Deniz Ülkütekin, Shakespeare’in vahşi ve zamanını aşan yapıtı Titus’u sahnede yeniden yorumlayan Mert Fırat ve Didem Balçın ile yıl biterken çağımızı konuştu: Umutsuz değiliz ama durum ciddi.
Memet şef yılbaşı sofrası için önerilerini ve çok özel yılbaşı tarifi “kestaneli iç pilav”ı Burçak Şener’le paylaştı.
2023’te sürdürülebilir miydik? İnsanlığın çevre ve iklim krizi karnesi Ayça Ceylan’dan.
Prof. Dr. Üstün Dökmen’den gerçekçi bir yılbaşı yazısı: Yeni yıldan istemeyin, siz yapın!
Fırtınalı sularda gezmeyi seven Redd 2023’te bomba gibi döndü. Melodi Yapıcı’nın röportajı…
Yeni yıl hedeflerinizi belirlediniz, çok güzel. Peki nasıl gerçekleştireceksiniz? Yanıt Alican Elkorek’ten.
Beyazperdede sürprizlerin yılı. 2023’ün en iyi filmlerini Başak Bıçak listeledi.
ABD’de umut vaat eden yönetmen İlayda Çetinkaya ile Sebla Didem Korday konuştu.
Çocuklar sıkılmalı ama neden? Dilşad Çelebi yazdı.
Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası...
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