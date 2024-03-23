Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar çarpıcı konuları renkli konuklarıyla pazarınızı aydınlatmaya geliyor. İşte bu haftanın içerikleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 13:10
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
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Fizik alanındaki başarılarıyla ülkemizin gururu olan Prof. Dr. Mete Atatüre, Elçin Poyrazlar’a konuştu.

Davul çalarak yüzlerce kadının yaşamına dokunan Leyan Senay ilk teklisi “Bluetiful"u Deniz Ülkütekin’e anlattı.

Prof. Dr. Üstün Dökmen psikoloji mesleğinde yaşanan sorunları ele aldı.

Sosyal medyanın dijital ayak izini Ayça Ceylan araştırdı.

Akdeniz’in sıvı altını zeytinyağı hakkında bilmedikleriniz Burçak Şener’den.

Şarkıları dijitalde viral olan Emre Fel, yaşamöyküsünü ve “yeni Anadolu” müziğini Melodi Yapıcı’ya anlattı.

Kurtların sesi bile doğanın dönüşümünde belirleyici... Kaan Mika’nın kaleminden.

Başak Bıçak yağlıboya tablolarla yapılan “Köylüler” filmini izledi ve yazı.

Şaduman Halıcı’dan 103 yıl önce İstiklal Marşı’mızın yazıldığı günlerden manzaralar…

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.


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