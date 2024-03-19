Zincirleme kazada can pazarı: 1’i ağır 5 yaralı

Yayınlanma: 19.03.2024 - 20:24

Güncelleme: 19.03.2024 - 20:24

Kaza, saat 16.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre kent merkezi istikametine seyir halinde olan 44 S 1353 plakalı servis aracının yavaşlamasıyla başlayan kazada 7 araç birbirine girdi.

1'İ AĞIR 5 YARALI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı kazada, araçta sıkışan bir yaralı uzun uğraşlar sonrası bulunduğu yerden güçlükle çıkarılabildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.