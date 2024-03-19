Zincirleme kazada can pazarı: 1’i ağır 5 yaralı
Malatya’da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanında döndü. Kazada 1’i ağır 5 yaralandı.
Kaza, saat 16.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi.
İddiaya göre kent merkezi istikametine seyir halinde olan 44 S 1353 plakalı servis aracının yavaşlamasıyla başlayan kazada 7 araç birbirine girdi.
1'İ AĞIR 5 YARALI
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı kazada, araçta sıkışan bir yaralı uzun uğraşlar sonrası bulunduğu yerden güçlükle çıkarılabildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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