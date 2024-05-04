Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Pazarın tüm sıcaklığını ve rengini yansıtan Cumhuriyet Pazar çarpıcı içeriklerle karşınızda.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 14:25
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
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Filenin en gözde sultanlarından Hande Baladin, Deniz Ülkütekin’e konuştu: “Olimpiyatta sonuna kadar gideceğiz.”

Cadı filminde beraber rol alan Buse Meral ve Furkan Andıç çocukluktan kalan korku anılarını Deniz Ülkütekin ile paylaştı.

Prof. Dr. Üstün Dökmen iki aşil topuğumuz olduğunu söylüyor. Biri gerçek biri sanal!

Milyonların izlediği Formula 1 2030’a kadar net sıfır sürdürülebilirlik hedeflerini tutturmak istiyor. Ayça Ceylan’ın kaleminden…

Türkiye çapında ses getiren Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’ndan izlenimler Aylin Ayaz Yılmaz’dan.

Shogun yeniden yükseliyor. Başak Bıçak izledi ve yazdı.

Hıdırellez’in kültür elçisi Suzan Kardeş ile Sebla Didem Korday konuştu.

Bebekleri ekran başından nasıl kaldırırız? Dilşad Çelebi kendi deneyimlerini anlatıyor.

Tehcire giden yolda Birinci Dünya Savaşı’nda yaşananlar Şaduman Halıcı’nın kaleminden.

Timsah göz yaşı yalan mı gerçek mi? Yanıt Kaan Mika’dan.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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