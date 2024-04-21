Cumhuriyet Pazar yine dopdolu…

Cumhuriyet Pazar çarpıcı konuları renkli konuklarıyla pazarınızı aydınlatmaya geliyor. İşte bu haftanın içerikleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 09:34
Cumhuriyet Pazar yine dopdolu…
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Ekranların sevilen ismi tiyatro sahnesinin duayeni Laçin Ceylan Gaddar’ı, Fatma’yı ve Çağatay Ulusoy ile olan iletişimini Deniz Ülkütekin’e anlattı.

Efsane müzik topluluğu Vega yıllar sonra Kargo’ya saygı albümü ile kendini gösterdi. Geçmiş ve gelecek planlarını Deniz Ülkütekin ile paylaştı.

Mustafa Kemal ışığın kendisine gelmesini beklemedi. Millete ışık oldu… Prof. Dr. üstün Dökmen’den 23 Nisan’a özel.

Onlara gerçeği, ürkütücü de olsa anlatın. İklim krizinin içine doğan çocuklar belki de gezegenin kurtarıcısı olacak. Ayça Ceylan yazdı.

Fırtına Vadisi’nden Elevit’e… Güven Baykan’la Doğu Karadeniz'de bir gezi...

Burçak Tarlası türküsüne Burcu Yeşilbaş’tan yeni yorum. Sebla Didem Korday’ın röportajı.

Savaşların ortasında kalan dünyamıza bir Vietnam sonrası portresi. The Sympathizer Başak Bıçak’ın kaleminden.

Şaduman Halıcı’dan Anadolu Ermenileri arasında yayılan ayrılıkçı fikirlerin kökenleri...

Sahrap Soysal ve Selin Atasoy’dan Anadolu’da mutfak kültürü üzerine bir kitap. Berrin Karadeniz ikiliyle konuştu.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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