Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 01.06.2024 - 16:38

Güncelleme: 01.06.2024 - 16:39

Cesur, sıra dışı ve her yaptığı işle ses getiriyor. Şevval Sam Deniz Ülkütekin’e konuştu.

Sebla Didem Korday soruyor, “O canlara nasıl kıyacaksınız?” Hayvanlara yaşam alanı tanımayacak yeni düzenlemelerle ilgili tüm ayrıntılar…

Neden bazıları hâlâ kâhinlere, falcılara inanır? Yanıt Prof. Dr. Üstün Dökmen’den

Son günlerin gözde aktrisi Anya-Taylor-Joy Mad Max evreninde Furiosa’nın öyküsüyle karşımızda. Başak Bıçak izledi ve yazdı.

Olimpiyat madalyalı rekabetçi dalgıç Leon Taylor spor kariyerinde kendisini zorlayan beden sorunlarını yoga ile nasıl aştığını Ayça Ceylan’a anlattı.

Spotify’da kadın müzisyenler yükselişti. Geçen yıl en çok hangi müzisyen ve şakrı dinlendi. Deniz Ülkütekin inceledi.

İyileşmek ve kendini keşfetmek için müzik yapan Deniz Taşar ile Sebla Dİdem Korday konuştu.

Örümceklerin insana benzeyen özelliklerini Kaan Mika kaleme aldı.

Şaduman Halıcı, Ermeni tehciri sırasında alınan önlemleri yazdı.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.