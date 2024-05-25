Cumhuriyet Pazar yine dopdolu…

Cumhuriyet Pazar, güncel ve çarpıcı içerikleriyle karşınızda.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 21:48
Cumhuriyet Pazar yine dopdolu…
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“Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinde oyunculuğuyla ses getiren Esra Ruşan ile Deniz Ülkütekin konuştu.

Gelecek onların ancak elektrikli arabalar dünya siyasetinin gündemine oturan sorunalrla geliyor. Ayça Ceyla yazdı.

Prof. Dr. Üstün Dökmen, memleketi Erzurum’daki Aziziye tabyasının düşmandan kurtuluşunun gerçek öyküsünü kaleme aldı.

Herkes merak ediyor ama nasıl uygulanır. Burçak Şener tartışılan beslenme yöntemi aralıklı orucu inceledi.

Sebla Didem Korday’dan tatile gidemeyenler için sanal seyahat rehberi.

Ömür Tanyel’den, sanatın görkemi karşısında kendinden geçme hastalığı, Stendhal sendromuna bir bakış.

Yaratıcı kadınların yazgısı hep onunki gibi mi? Camille Claudel’in içinizi acıtacak öyküsünü Ayşe Acar kaleme aldı.

Bu dizi kara film sevenlere özel. “Sugar”ı Başak Bıçak izledi ve yazdı.

Türkiye’den Avusturya’ya uzanan notalar… Nazlı Hacıalioğlu ile Güven Baykan konuştu.

Beyninizin kontrolü sizde olsun. Nasıl mı? Alican Elkorek adım adım açıklıyor.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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