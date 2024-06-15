Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Cumhuriyet Pazar yaşama nefes olan içerikleriyle karşınızda...
Aydan Şener yılların birikimini sevenleriyle paylaşmaya karar verdi ve Deniz Ülkütekin ile konuştu: “Unutulmaktan hiç korkmadım.”
Prof. Dr. Üstün Dökmen kısa süre önce kaybettiğimiz Erdal Atabek’in ardından yazdı.
Bugün onların günü! Küresel ısınma ve çarpık yapılaşmaya karşı yaşam savaşı veren deniz kaplumbağalarının günü tüm dünyada kutlanıyor. Ayça Ceylan yazdı.
3B gıdalar, akıllı gereçler ve laboratuvar ürünleri… Mutfağa hızla giren yeni nesil teknolojileri Burçak Şener araştırdı.
Başak Bıçak 2024’ün ilk yarısında bizi ekrana kilitleyen dizileri değerlendirdi.
Yalın vokal tarzıyla dinleyicisi ile aradaki sınırları kaldıran Canozan Deniz Ülkütekin’e konuştu.
Alican Elkorek’ten şükretmenin yararları üzerine…
Metal efsanesi The Ocean İstanbul konseri öncesi Melodi Yapıcı’ya konuştu.
Şaduman Halıcı’dan belgeler ve verilerle soykırım iddialarına yanıtlar...
Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
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