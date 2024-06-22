Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 22.06.2024 - 11:40

Güncelleme: 22.06.2024 - 11:41

Asla pes etmeyen karakteri, azmi ve sempatikliğiyle o, milyonların sevgilisi. Galatasaray ve filenin sultanlarının başarılı voleybolcusu İlki Aydın, Deniz Ülkütekin’in röportajı ile Cumhuriyet Pazar’da.

Prof. Dr. Üstün Dökmen yaşamımızda çok önemli olan, hiç bitmeyecek sandığımız ama aslında tükenebilecek kaynakları yazdı.

Sakın alıp götürmeyin! Ayça Ceylan sahilde öylesine duruyormuş gibi görünen deniz kabuklarının ekosistem için önemini kaleme aldı.

Dünyaca ünlü müzisyen Oscar And the Wolf, İstanbul konseri öncesi Orhun Atmış’ın sorularını yanıtladı.

Başak Bıçak, ikinci sezonuyla da çok ses getiren Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı “Kübra”yı izledi ve yazdı.

Cazın Prensesi, Azerbaycanlı müzisyen Aziza Mustafa-Zadeh Akra Caz Festivali için geldiği Türkiye’de Deniz Ülkütekin’e trajik yaşamöyküsünün müziğine etkilerini anlattı.

Atatürk’ün düşü olan Özsoy Operası 90 yaşında. Tolga Aydoğan yazdı.

Nietszche’nin aşkını reddeden kadın filozof Lou Salome Ayşe Acar’ın kaleminden.

Okyanusta beş yıl geçiren Fatih Aksu, yaşadıklarını Mehmet Zaman Saçlıoğlu’na anlattı.

Ömür Tanyel’den dünden bugüne dövmenin tarihi.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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