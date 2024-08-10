Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Yine bir pazar yine bir Cumhuriyet Pazar günü. İşte 1792. sayımızdan yansıyanlar.
Türkiye’nin genç lideri, Avrupa Konseyi en genç daimi üyesi Ece Çiftçi Deniz Ülkütekin’e konuştu: “Benim hikâyem çocukların hikâyesi.”
Müzikte gençliğin yeni gözdesi Bar Italia heyecanla beklenen İstanbul konseri öncesi Deniz Ülkütekin’in sorularını yanıtladı.
Doğan Cüceloğlu yaşasa köpekleri öldürmek isteyenlere ne derdi? Prof. Dr. Üstün Dökmen açıklıyor.
Doğadan medeniyete armağan edilen tasarımlar: Biyomimikri Ayça Ceylan’ın kaleminden.
“Şahmaran” ilk sezonundaki eytersiz anlatıyı ikinci sezonda nasıl geliştirdi? Başak Bıçak izledi ve yazdı.
Yeni teklisi ile hayranları ile özlem gideren Kolpa üyeleri Bora Yeter ve Barış Yurtçu Melodi Yapıcı ile konuştu.
Burçak Şener’in kaleminden yazın vazgeçilmezi menemen hakkında tüm bilmeniz gerekenler.
Sertaç Eş, Eskişehir’in müzeleri ile ünlü ilçesi Odunpazarı’nı gezdi ve yazdı.
Böcekler dünyasının Usain Bolt’u kaplan böcekleri Kaan Mika’nın kaleminden…
Türkiye bundan 100 yıl önce yine Paris’te katıldığı ilk olimpiyatlarda neler yaşadı? Şaduman Halıcı yazdı.
Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
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