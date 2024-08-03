Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Cumhuriyet Pazar 1791. sayısıyla yine dopdolu içeriklerle karşınızda...
Sosyal medya çağında ilişkilere en büyük engel: Dijital aldatmayı Deniz Ülkütekin araştırdı.
Zorbalıklara ve linçlere karşın müziğiyle sözünü söyleyen bir isim: Aydilge ile Orhun Atmış konuştu.
Enver Paşa'nın hayalciliği Mustafa Kemal'in akılcılığı... Prof. Dr. Üstün Dökmen'in kaleminden.
Artık o kadar lezzetli değil. "The Bear"ın 3. sezonunu Başak Bıçak izledi ve yazdı.
50 yıl içinde 2.5 milyar insanın kırsaldan kentlere göç etmesi bekleniyor. Peki kentler buna hazır mı? Ayça Ceylan yanıtlıyor.
Şifayı buz adamla yakalayın. Wim Hof tekniğini Alican Elkorek yazdı.
Çok düşünmenin fiziksel sonuçlarını Ömür Tanyel kaleme aldı.
Aylin Ayaz Yılmaz, bin bir dünyanın kapısını açan Maggiore Gölü'nü yazdı.
Dışı çirkin içi güzel: Ayşe Acar, Sokrates'i inceliyor.
Güven Baykan'dan esin veren olimpik öyküler.
Berrin Karadeniz'le Kültür Rotası.
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