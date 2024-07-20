Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 20.07.2024 - 07:00

Güncelleme: 20.07.2024 - 07:00

100 yıl sonra Paris’e dönen olimpiyatların tüm coşkusu ve heyecanı Cumhuriyet Pazar’da yaşanıyor.

Madalya umutlarımız Eda Erdem, Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli Cumhuriyet Pazar’a özel açıklamalarda bulundu.

Olimpiyatın öne çıkan isimlerini, dikkat çeken yarışmalarını ve ilgi çekici bilgileri Orhun Atmış kaleme aldı.

TMOK üyesi başarılı iş kadını Elif Özdemir olimpik sporculaırn hazırlık dönemini Deniz Ülkütekin’e anlattı.

Dünyayı kalkındıran mavi ekonominin tüm ayrıntılarını Ayça Ceylan’ın kaleminden okuyun.

Özgüven eksikliğinin nedenlerini Prof. Dr. Üstün Dökmen açıklıyor: Sanal Aşil topuğu!

Başak Bıçak’tan dijital platformlarda yerli içerik dosyası: Ne izlesek?

Antik çağların Formula 1’i ve dünyanın en çok kazanan sporcusu Ömür Tanyel’in kaleminden.

Teknoloji gelişiyor, ya medeniyet? Ayşe Acar yazdı…

Alican Elkorek’ten rüya sembolleri kılavuzu.

Aylin Ayaz Yılmaz ile Mor Gabriel manastırı turu.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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