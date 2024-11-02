Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar.
Çarpıcı söyleşiler, ilgi çekici konular… Cumhuriyet Pazar 1804. sayısıyla sizlerle.
- Usta oyuncu Yetkin Dİkinciler, yeni filmi “Kayıp Kamyon”u Orhun Atmış’a anlattı.
- Z kuşağı aileden kopuyor mu? Deniz Ülkütkein güncel veriler ve uzman görüşleri ile araştırdı.
- Uluslararası İklim Konferansı’nda (COP29) gözler G20 ülkelerinde olacak. Ayça Ceylan yazdı.
- Mezarlar ve ağıtlar neden önemlidir? Prof. Dr. Üsütn Dökmen muğlak kayıplarla başa çıkmak zorunda olanları kaleme aldı.
- Yılın en çok ses getiren filmlerinden “Cevher”i (The Substance) Başak Bıçak izledi ve yazdı.
- Şef Murat Bozok’tan Türk gastronomisine eleştirel bir bakış: Restoranlarımızın esamesi okunmuyor. Burçak Şener’in röportajı…
- Bilimde Nobel ile gelen yeni bakış açısı, Ömür Tanyel’in kaleminden.
- Tabuları yıkalım, cinselliği konuşalım. Alican Elkorek yazdı.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
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