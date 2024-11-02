Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 02.11.2024 - 11:11

Güncelleme: 02.11.2024 - 11:12

Çarpıcı söyleşiler, ilgi çekici konular… Cumhuriyet Pazar 1804. sayısıyla sizlerle.

- Usta oyuncu Yetkin Dİkinciler, yeni filmi “Kayıp Kamyon”u Orhun Atmış’a anlattı.

- Z kuşağı aileden kopuyor mu? Deniz Ülkütkein güncel veriler ve uzman görüşleri ile araştırdı.

- Uluslararası İklim Konferansı’nda (COP29) gözler G20 ülkelerinde olacak. Ayça Ceylan yazdı.

- Mezarlar ve ağıtlar neden önemlidir? Prof. Dr. Üsütn Dökmen muğlak kayıplarla başa çıkmak zorunda olanları kaleme aldı.

- Yılın en çok ses getiren filmlerinden “Cevher”i (The Substance) Başak Bıçak izledi ve yazdı.

- Şef Murat Bozok’tan Türk gastronomisine eleştirel bir bakış: Restoranlarımızın esamesi okunmuyor. Burçak Şener’in röportajı…

- Bilimde Nobel ile gelen yeni bakış açısı, Ömür Tanyel’in kaleminden.

- Tabuları yıkalım, cinselliği konuşalım. Alican Elkorek yazdı.

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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