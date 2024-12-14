Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
Cumhuriyet Pazar yine dopdolu yine rengarenk…
- Tiyatro sahnesindeki ilk deneyiminde Charlie Chaplin’i canlandıran Özgür Foster, Deniz Ülkütekin’e konuştu: Chaplin’i duyunca bacaklarım titredi.
- İstanbul’daki trafik sorununa çevreci bir yaklaşımla çözüm arayan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nı (SKUP) Ayça Ceylan inceledi.
- Yapay zekâ müzisyenleri işsiz mi bırakacak? Orhun Atmış araştırdı.
- Türkiye’de akademide evrimi reddetme acizliği naısl ortaya çıktı? Prof. Dr. Üstün Dökmen yanıtlıyor.
- İtalya’nın şans keki, yılbaşı sofralarının tatlı geleneği panettone hakkında bilmeniz gereken her şey Burçak Şener’den.
- “Siyah Kalp”in başarılı ismi Deniz Karabaş Orhun Atmış’a konuştu: “En büyük motivasyonum kendime inanmak.”
- İstanbul’da iyi niyetli bir taksici: Asaf. Başak Bıçak izledi ve yazdı.
- Cadı avına dönüşen mükemmellik arayışı öjeni Ömür Tanyel’in kaleminden.
- Buğulu sesiyle dikkat çeken Etem
- Alican Elkorek’ten günümüzde insanın anlam arayışı üzerine sorgulamalar.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Korgeneral Pekin'den çarpıcı yorum
- Köfteci Yusuf'tan gıda skandalı sonrası yeni hamle
- Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı
- Komutanları olumsuz görüş vermedi, görevlerinden oldu
- Colani’nin arabası
- '100 yılda bir görülebilecek akımın başlangıcındayız'
- 148 bin metrekarelik alan daha!
- Milletvekilleri Genel Kurulu terk etti!
- Erdoğan'dan Suriyeliler açıklaması
- 'Bıyık altından gülüyorsunuz'