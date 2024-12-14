Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2024 - 10:37

Cumhuriyet Pazar yine dopdolu yine rengarenk…

- Tiyatro sahnesindeki ilk deneyiminde Charlie Chaplin’i canlandıran Özgür Foster, Deniz Ülkütekin’e konuştu: Chaplin’i duyunca bacaklarım titredi.

- İstanbul’daki trafik sorununa çevreci bir yaklaşımla çözüm arayan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nı (SKUP) Ayça Ceylan inceledi.

- Yapay zekâ müzisyenleri işsiz mi bırakacak? Orhun Atmış araştırdı.

- Türkiye’de akademide evrimi reddetme acizliği naısl ortaya çıktı? Prof. Dr. Üstün Dökmen yanıtlıyor.

- İtalya’nın şans keki, yılbaşı sofralarının tatlı geleneği panettone hakkında bilmeniz gereken her şey Burçak Şener’den.

- “Siyah Kalp”in başarılı ismi Deniz Karabaş Orhun Atmış’a konuştu: “En büyük motivasyonum kendime inanmak.”

- İstanbul’da iyi niyetli bir taksici: Asaf. Başak Bıçak izledi ve yazdı.

- Cadı avına dönüşen mükemmellik arayışı öjeni Ömür Tanyel’in kaleminden.

- Buğulu sesiyle dikkat çeken Etem

- Alican Elkorek’ten günümüzde insanın anlam arayışı üzerine sorgulamalar.

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.


Etiketler: #Cumhuriyet Pazar

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