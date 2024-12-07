Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 07.12.2024 - 12:20

Güncelleme: 07.12.2024 - 12:20

Her pazar Cumhuriyet Pazar günüdür. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar

- “39 Derece Aşk” ile romantik komediye dönen Furkan Andıç, Deniz Ülkütekin’le konuştu: “Okurken bir çırpıda bitirebildiğim senaryoları, özellikle romantik komedi türündeki yapımlarda çok seviyorum.”

- Görsel ve yaratımsal basitliği ile kavramsal gücü sayesinde dünyanın gündemine gelen o muzun artık yeni bir sahibi var. Sanat için kötü haber, bu sanatsever aynı zamanda aç! Bala Gürcan Madra yazdı.

- İklim krizine karşı en büyük adımı atması gereken bankacılık sektörünün ülkemizdeki karnesi nasıl? Ayça Ceylan yanıtlıyor…

- Duyguları sanatla ortaya dökmek… Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleminden.

- Türk rock müziğinin deneyimli topluluğu Pera ile Orhun Atmış konuştu.

- Gazze’deki insanlık dramını çizgilerle anlatan Joe Sacco Ortadoğu ile ilgili önyargılarını nasıl kırdığını Deniz Ülkütekin’e anlattı.

- Suriye’deki duruma geçmişten bir bakış, Şaduman Halıcı’nın kaleminden.

- Tolga Aydoğan Türkiye’nin Nobel Ödülleri ile geçmişini ve Nobel’e aday olan ilk Türkü yazdı.

- Erkek bedeninde hapsolmuş cinsiyet değiştirmek isteyen bir mafya babası. Başak Bıçak izledi ve yazdı.

- Ayşe Acar irdeliyor. Günümüzün güzellik tanımı ve yarattığı sorunlar.

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

- Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.