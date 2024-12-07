Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
Her pazar Cumhuriyet Pazar günüdür. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar
- “39 Derece Aşk” ile romantik komediye dönen Furkan Andıç, Deniz Ülkütekin’le konuştu: “Okurken bir çırpıda bitirebildiğim senaryoları, özellikle romantik komedi türündeki yapımlarda çok seviyorum.”
- Görsel ve yaratımsal basitliği ile kavramsal gücü sayesinde dünyanın gündemine gelen o muzun artık yeni bir sahibi var. Sanat için kötü haber, bu sanatsever aynı zamanda aç! Bala Gürcan Madra yazdı.
- İklim krizine karşı en büyük adımı atması gereken bankacılık sektörünün ülkemizdeki karnesi nasıl? Ayça Ceylan yanıtlıyor…
- Duyguları sanatla ortaya dökmek… Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleminden.
- Türk rock müziğinin deneyimli topluluğu Pera ile Orhun Atmış konuştu.
- Gazze’deki insanlık dramını çizgilerle anlatan Joe Sacco Ortadoğu ile ilgili önyargılarını nasıl kırdığını Deniz Ülkütekin’e anlattı.
- Suriye’deki duruma geçmişten bir bakış, Şaduman Halıcı’nın kaleminden.
- Tolga Aydoğan Türkiye’nin Nobel Ödülleri ile geçmişini ve Nobel’e aday olan ilk Türkü yazdı.
- Erkek bedeninde hapsolmuş cinsiyet değiştirmek isteyen bir mafya babası. Başak Bıçak izledi ve yazdı.
- Ayşe Acar irdeliyor. Günümüzün güzellik tanımı ve yarattığı sorunlar.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
- Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.
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