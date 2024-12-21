Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 21.12.2024 - 13:32

Güncelleme: 21.12.2024 - 13:32

Cumhuriyet Pazar yine dopdolu yine rengarenk…

- Başarılı oyuncu Hande Soral, 2024’ü tanımlayan üç kelime seçti ve Deniz Ülkütekin’e açıkladı.

- 2025’in rengi çevreci! Doğaya ve toprağa saygıyı hatırlatan “mocha mousse”yi ve Pantone’un her yıl renkleri nasıl belirlediğini Ayça Ceylan’dan dinleyin.

- Ünlü şef Hazer Amani yılbaşı sofralarını zenginleştirecek dokunuşlarını Burçak Şener ile paylaştı.

- Prof. Dr. Üstün Dökmen toplumların ve bireylerin zor zamanlarda “yılmazlık” ruhuna nasıl erişebileceğini anlattı.

- Bala Gürcan Madra, sanatta yeni trendlerin ortaya çıktığı Art Basel’in Miami Beach edisyonunu değerlendirdi.

- Başak Bıçak, her yıl olduğu gibi bu yıl da listesini hazırladı. 2024’ün beyazperdedeki en iyilerini sıraladı.

- Ayşe Acar, sosyal sorunları nedeniyle göz ardı edilen filozof Solomon Maimon’un yaşamöyküsünü anlattı.

- Yılbaşı yaklaşırken sevdiklerinizi hem mutlu edecek hem de şaşırtacak güncel hediye önerileri...

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.