Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar yılbaşı öncesi hazırlıklara erken başlayanlar için özel içerikleriyle karşınızda.

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2024 - 13:32

Cumhuriyet Pazar yine dopdolu yine rengarenk…

- Başarılı oyuncu Hande Soral, 2024’ü tanımlayan üç kelime seçti ve Deniz Ülkütekin’e açıkladı.

- 2025’in rengi çevreci! Doğaya ve toprağa saygıyı hatırlatan “mocha mousse”yi ve Pantone’un her yıl renkleri nasıl belirlediğini Ayça Ceylan’dan dinleyin.

- Ünlü şef Hazer Amani yılbaşı sofralarını zenginleştirecek dokunuşlarını Burçak Şener ile paylaştı.

- Prof. Dr. Üstün Dökmen toplumların ve bireylerin zor zamanlarda “yılmazlık” ruhuna nasıl erişebileceğini anlattı.

- Bala Gürcan Madra, sanatta yeni trendlerin ortaya çıktığı Art Basel’in Miami Beach edisyonunu değerlendirdi.

- Başak Bıçak, her yıl olduğu gibi bu yıl da listesini hazırladı. 2024’ün beyazperdedeki en iyilerini sıraladı.

- Ayşe Acar, sosyal sorunları nedeniyle göz ardı edilen filozof Solomon Maimon’un yaşamöyküsünü anlattı.

- Yılbaşı yaklaşırken sevdiklerinizi hem mutlu edecek hem de şaşırtacak güncel hediye önerileri...

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.


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