Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Cumhuriyet Pazar yılbaşı öncesi hazırlıklara erken başlayanlar için özel içerikleriyle karşınızda.
Cumhuriyet Pazar yine dopdolu yine rengarenk…
- Başarılı oyuncu Hande Soral, 2024’ü tanımlayan üç kelime seçti ve Deniz Ülkütekin’e açıkladı.
- 2025’in rengi çevreci! Doğaya ve toprağa saygıyı hatırlatan “mocha mousse”yi ve Pantone’un her yıl renkleri nasıl belirlediğini Ayça Ceylan’dan dinleyin.
- Ünlü şef Hazer Amani yılbaşı sofralarını zenginleştirecek dokunuşlarını Burçak Şener ile paylaştı.
- Prof. Dr. Üstün Dökmen toplumların ve bireylerin zor zamanlarda “yılmazlık” ruhuna nasıl erişebileceğini anlattı.
- Bala Gürcan Madra, sanatta yeni trendlerin ortaya çıktığı Art Basel’in Miami Beach edisyonunu değerlendirdi.
- Başak Bıçak, her yıl olduğu gibi bu yıl da listesini hazırladı. 2024’ün beyazperdedeki en iyilerini sıraladı.
- Ayşe Acar, sosyal sorunları nedeniyle göz ardı edilen filozof Solomon Maimon’un yaşamöyküsünü anlattı.
- Yılbaşı yaklaşırken sevdiklerinizi hem mutlu edecek hem de şaşırtacak güncel hediye önerileri...
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
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