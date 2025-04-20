Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
Pazarın keyfi Cumhuriyet Pazar’la çıkar. İşte bu haftaki içeriklerimiz…
- Dünyanın en genç kadın orkestra şefi Nil Venditti CRR Senfoni orkestrası daimi şefi olarak sürdürdüğü kariyerinin dönüm noktalarını Deniz Ülkütekin’e anlattı.
- Mehmet Alev Coşkun’un kaleminden Atatürk’ün kültürel kökenleri…
- Çocukları koruyan ruh Mehmet Fuat Umay’ın 23 Nisan’ı çocuklara adamak için çalışmaları Tolga Aydoğan’ın kaleminden.
- Prof Dr. Üstün Dökmen Atatürk’ün kız çocuklarına verdiği önemi kaleme aldı.
- Bitkilerin bilgeliğini inceleyen bilim dalı etnobotanik Ayça Ceylan’ın kaleminden.
- Reşat Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedis'inden esinlenen diziyi Başak Bıçak izledi ve yazdı.
- Burçak Şener mutfaktaki şehir efsanelerini araştırdı ve bilimsel verilerle karşılaştırdı.
- Otizmli bireylerin atlarla kurduğu olağandışı iletişimin ayrıntıları Alara Baykent’ten.
- Alican Elkorek, kadınların nasıl doğum yapacağı hakkında konuşanları ele aldı.
- Doğa Taşlardan tarihten bugüne zaman algısını irdeliyor.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
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