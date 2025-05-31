Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

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‘Albino değil Ayşenur’um’
Ayşenur Sena Tarakçı, albinizmin bir yük değil ışığa dönüşebileceğini gösteriyor. Tarakçı, gündelik hayatta erişilebilirlikten, sosyal medyada umut olmaya kadar yaşadığı tüm dönüşümü anlattı - Orhun Atmış
Gerçeği söyleyen neden linç edilir?
İbsen’in “Bir Halk Düşmanı” oyunundan yola çıkarak linç kültürünü, topluluk psikolojisini ve bireysel cesaretin bedelini sorguluyoruz - Üstün Dökmen
Kıyametten geriye kalan: Ellie’nin yolculuğu
“The Last of Us”, ikinci sezonunda bir vedanın ağırlığıyla derinleşiyor. Ahlaki sınırların silindiği bir dünyada Ellie büyüyor, dönüşüyor, yalnızlaşıyor - Başak Bıçak
Ortadoğu’da esmeyen rüzgârın hikâyesi
Yeni araştırmalar, rüzgâr desenlerinin değişmesiyle Ortadoğu’da yenilenebilir enerji planlarının yeniden yazılması gerektiğini gösteriyor. Peki gelecekte rüzgâr nereden esecek? - Ayça Ceylan
Kokoreçten trüf yağına: Şef dokunuşlu sokak lezzetleri
Ayaküstü atıştırmalıkların ruhu kaybolmadan, şeflerin vizyonuyla yepyeni bir gastronomi dili kuruluyor. Samimi, yaratıcı ve artık rafine: Yeni lüksün adı sokağın tadı - Burçak Şener
Toroslar’ın eteğinde bir düşünce durağı: Elmalı
Likya’nın kadim izleriyle tasavvufun derinliğini buluşturan Elmalı, hem şarap tadımlarıyla hem de felsefi mirasıyla Anadolu’nun en özgün rotalarından - Aylin Ayaz Yılmaz
Kumaştan suretlerle Almanya’nın hafızası
Sanatçı Stefanie Siebert, 1920’lerin Berlin’ini kumaşla yeniden kuruyor. Şıklıkla gösterişin, nostaljiyle eleştirinin iç içe geçtiği bu dünyada, toplumsal belleğin katmanlarıyla karşılaşıyoruz - Ahmet Arpad
Buzul çağında tombul tanrıçalar
Avcı-toplayıcılar neden “Venüs” heykelcikleri yaptı? Kadın bedeninin iklime verdiği yanıt, insanlık tarihine ışık tutuyor - Doğa Taşlardan
Ulus fikri, birey sorumluluğu ve bir felsefe mirası
Fichte’nin “Söylevler”i, yalnızca Alman düşüncesini değil erken Cumhuriyet’in fikir dünyasını da etkiledi. Bugün hâlâ geçerli olan bu çağrının izini sürdük - Ayşe Acar
Hezârfen’den yapay zekâya: Bilginin kanatları
Polimatların yani çok yönlü bilginlerin çağı gerçekten bitti mi? - Ömür Tanyel
Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz
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