Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler, güncel trendler, ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1839. sayısıyla karşınızda.
🎤 ‘Kendi kafama göre’
Zeynep Casalini, duygusal şarkılarını hep kendi bildiği yoldan yaptı. Ödün vermedi, huzurunu korudu. Türk popunun özel seslerinden biriyle üretim, ilham ve içsel yolculuk üzerine…
✍️ Deniz Ülkütekin
🤖 Yapay zekâyı kaçırmak: Bir dönüm noktasının eşiğinde
Sanayi Devrimi’ni kaçıranlar hâlâ bedel ödüyor. Yapay zekâ devrimini ıskalayan toplumlar ise bu kez varoluşsal bir eşikte.
✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🔫 Mafyatik aile rehberi: MobLand
Tom Hardy, Pierce Brosnan ve Helen Mirren’ın başrollerini paylaştığı “MobLand”, Londra sokaklarında kanlı savaşa sahne oluyor.
✍️ Başak Bıçak
🌊 Sığınacak yer arayan bir ülke: Tuvalu ve iklim vizesi
Deniz seviyesinin altında kalmak üzere olan Tuvalu, halkı için yeni bir yurt arıyor. İklim krizinin en çarpıcı dramlarından biri karşımızda.
✍️ Ayça Ceylan
🧠 İki uç arasında yaşamak: Bipolar bozuklukla mücadele
Prof. Dr. Sibel Çakır, bipolar bozukluğu hem bilimsel hem insani yönleriyle ele alıyor. Önyargıları sorgulayan, aileleri ve bireyleri kapsayan bu kapsamlı rehber, görünmeyeni görünür kılıyor.
✍️ Deniz Ülkütekin
🖼️ Jo ve Suzanne: Gölgeden ışığa
Amsterdam ve Zürih’teki sergiler, Jo van Gogh-Bonger ile Suzanne Duchamp’ın sanat tarihindeki görünmezliğini ve kadınların sessiz mücadelesini gün yüzüne çıkarıyor..
✍️ Bala Gürcan Madra
🌿 Klimaya teslim olmadan yazı atlatmak
İstanbul’da yazı hem zinde hem aklı başında geçirmek isteyenler için minik ama etkili öneriler.
✍️ Alican Elkorek
🧠 Fonksiyonel depresyon çağı
Depresyon, sosyal medyada filtrelenmiş story’lerle görünür kılınırken kuşaklar hem acıyı hem iyileşmeyi yeniden tanımlıyor.
✍️ Meryem Parlak
📜 Kürt milleti ve toplumsal evrimi
Fransız mandasını savunmaktan Kürtçülüğü sorgulamaya... Mesud Fânî Bilgili’nin yaşamı üzerinden çarpıcı bir tarihsel yüzleşme.
✍️ Şaduman Halıcı
🗺 Kültür Rotası…
✍️ Berrin Karadeniz
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