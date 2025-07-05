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Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

5.07.2025 12:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler, güncel trendler, ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1839. sayısıyla karşınızda.

🎤 ‘Kendi kafama göre’

Zeynep Casalini, duygusal şarkılarını hep kendi bildiği yoldan yaptı. Ödün vermedi, huzurunu korudu. Türk popunun özel seslerinden biriyle üretim, ilham ve içsel yolculuk üzerine…

✍️ Deniz Ülkütekin

🤖 Yapay zekâyı kaçırmak: Bir dönüm noktasının eşiğinde

Sanayi Devrimi’ni kaçıranlar hâlâ bedel ödüyor. Yapay zekâ devrimini ıskalayan toplumlar ise bu kez varoluşsal bir eşikte.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🔫 Mafyatik aile rehberi: MobLand

Tom Hardy, Pierce Brosnan ve Helen Mirren’ın başrollerini paylaştığı “MobLand”, Londra sokaklarında kanlı savaşa sahne oluyor.

✍️ Başak Bıçak

🌊 Sığınacak yer arayan bir ülke: Tuvalu ve iklim vizesi

Deniz seviyesinin altında kalmak üzere olan Tuvalu, halkı için yeni bir yurt arıyor. İklim krizinin en çarpıcı dramlarından biri karşımızda.

✍️ Ayça Ceylan

🧠 İki uç arasında yaşamak: Bipolar bozuklukla mücadele

Prof. Dr. Sibel Çakır, bipolar bozukluğu hem bilimsel hem insani yönleriyle ele alıyor. Önyargıları sorgulayan, aileleri ve bireyleri kapsayan bu kapsamlı rehber, görünmeyeni görünür kılıyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

🖼️ Jo ve Suzanne: Gölgeden ışığa

Amsterdam ve Zürih’teki sergiler, Jo van Gogh-Bonger ile Suzanne Duchamp’ın sanat tarihindeki görünmezliğini ve kadınların sessiz mücadelesini gün yüzüne çıkarıyor..

✍️ Bala Gürcan Madra

🌿 Klimaya teslim olmadan yazı atlatmak

İstanbul’da yazı hem zinde hem aklı başında geçirmek isteyenler için minik ama etkili öneriler.

✍️ Alican Elkorek

🧠 Fonksiyonel depresyon çağı

Depresyon, sosyal medyada filtrelenmiş story’lerle görünür kılınırken kuşaklar hem acıyı hem iyileşmeyi yeniden tanımlıyor.

✍️ Meryem Parlak

📜 Kürt milleti ve toplumsal evrimi

Fransız mandasını savunmaktan Kürtçülüğü sorgulamaya... Mesud Fânî Bilgili’nin yaşamı üzerinden çarpıcı bir tarihsel yüzleşme.

✍️ Şaduman Halıcı

🗺 Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

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