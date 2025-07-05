Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler, güncel trendler, ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1839. sayısıyla karşınızda.

🎤 ‘Kendi kafama göre’

Zeynep Casalini, duygusal şarkılarını hep kendi bildiği yoldan yaptı. Ödün vermedi, huzurunu korudu. Türk popunun özel seslerinden biriyle üretim, ilham ve içsel yolculuk üzerine…

✍️ Deniz Ülkütekin

🤖 Yapay zekâyı kaçırmak: Bir dönüm noktasının eşiğinde

Sanayi Devrimi’ni kaçıranlar hâlâ bedel ödüyor. Yapay zekâ devrimini ıskalayan toplumlar ise bu kez varoluşsal bir eşikte.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🔫 Mafyatik aile rehberi: MobLand

Tom Hardy, Pierce Brosnan ve Helen Mirren’ın başrollerini paylaştığı “MobLand”, Londra sokaklarında kanlı savaşa sahne oluyor.

✍️ Başak Bıçak

🌊 Sığınacak yer arayan bir ülke: Tuvalu ve iklim vizesi

Deniz seviyesinin altında kalmak üzere olan Tuvalu, halkı için yeni bir yurt arıyor. İklim krizinin en çarpıcı dramlarından biri karşımızda.

✍️ Ayça Ceylan

🧠 İki uç arasında yaşamak: Bipolar bozuklukla mücadele

Prof. Dr. Sibel Çakır, bipolar bozukluğu hem bilimsel hem insani yönleriyle ele alıyor. Önyargıları sorgulayan, aileleri ve bireyleri kapsayan bu kapsamlı rehber, görünmeyeni görünür kılıyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

🖼️ Jo ve Suzanne: Gölgeden ışığa

Amsterdam ve Zürih’teki sergiler, Jo van Gogh-Bonger ile Suzanne Duchamp’ın sanat tarihindeki görünmezliğini ve kadınların sessiz mücadelesini gün yüzüne çıkarıyor..

✍️ Bala Gürcan Madra

🌿 Klimaya teslim olmadan yazı atlatmak

İstanbul’da yazı hem zinde hem aklı başında geçirmek isteyenler için minik ama etkili öneriler.

✍️ Alican Elkorek

🧠 Fonksiyonel depresyon çağı

Depresyon, sosyal medyada filtrelenmiş story’lerle görünür kılınırken kuşaklar hem acıyı hem iyileşmeyi yeniden tanımlıyor.

✍️ Meryem Parlak

📜 Kürt milleti ve toplumsal evrimi

Fransız mandasını savunmaktan Kürtçülüğü sorgulamaya... Mesud Fânî Bilgili’nin yaşamı üzerinden çarpıcı bir tarihsel yüzleşme.

✍️ Şaduman Halıcı

🗺 Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

📬 Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın!



