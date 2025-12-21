Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎄 Yılbaşı ağacı: gelenek ve çevresel sorumluluk
Yılbaşı ağacı, yaşamın sürekliliğini simgeleyen bir sembol olmanın ötesinde bugün ekolojik bir tercih anlamı taşıyor.
✍ Ayça Ceylan
🎭 ‘Hedefim mutlu olmak’
Feyza Sevil Güngör, ilk dijital platform deneyimi olan “Vicdansız” dizisinde canlandırdığı Nilüfer karakteriyle oyunculuk yolculuğunda yeni bir eşiğe adım atıyor.
✍ Deniz Ülkütekin
🎓 ‘Babamın adı Ali değil Âli’
Hasan Âli Yücel’in kızı Gülümser Yücel, babasını bir “maarif müfettişi”nden önce bir baba olarak anlatıyor; Cumhuriyet’in eğitim idealine içeriden bir tanıklık sunuyor.
✍ Tolga Aydoğan
🔭 Yine Astroloji
Yılbaşı yaklaşırken “burç yorumları” seline karşı berrak bir akıl çağrısı.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🗺️ Sanatın yeni haritası
Güncel sanat, Paris–New York ekseninden çıkarak Körfez’den Asya-Pasifik’e uzanan çok kutuplu bir coğrafyada yeniden şekilleniyor.
✍ Bala Gürcan Madra
🎶 ‘Hayallerine çok yüklenme’
Melis Karaduman, “Ütopya” ve “Istanbul Sessions” ile hem müzikal yönünü hem de dönüşümünü görünür kıldığı bir yılı geride bırakıyor.
✍ Orhun Atmış
📱 ‘Ekran hapsi’ne dikkat
Teknoloji çocukların hayatındaki sorunların tek nedeni mi? “Ekran Hapsi” bu soruyu suçlayarak değil, anlayarak yanıtlıyor.
✍ Ömür Kurt
📺 2025’in en iyi dizileri: Yılın hafızası
Plan-sekans aile trajedilerinden faşizmin karanlık kökenlerine, galaktik isyandan dijital çağın yalnız bireylerine uzanan bir seçki.
✍ Başak Bıçak
🏺 Çatalhöyük’te kadın figürinlerini yeniden düşünmek
Bir asır boyunca “bereket tanrıçası” olarak okunan kadın figürinleri, Çatalhöyük’teki bağlamsal analizlerle çok daha katmanlı anlamlar kazanıyor.
✍ Doğa Taşlardan
🐎 Attan insana bir yaşam dersi
Atlarla kurulan bağ, yalnızca biniciliği değil, insanın kendisiyle ve başkalarıyla kurduğu tüm bağları yeniden düşünmeye çağırıyor.
✍ Alara Baykent
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
📬 Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın!