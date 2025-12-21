Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎄 Yılbaşı ağacı: gelenek ve çevresel sorumluluk

Yılbaşı ağacı, yaşamın sürekliliğini simgeleyen bir sembol olmanın ötesinde bugün ekolojik bir tercih anlamı taşıyor.

✍ Ayça Ceylan

🎭 ‘Hedefim mutlu olmak’

Feyza Sevil Güngör, ilk dijital platform deneyimi olan “Vicdansız” dizisinde canlandırdığı Nilüfer karakteriyle oyunculuk yolculuğunda yeni bir eşiğe adım atıyor.

✍ Deniz Ülkütekin

🎓 ‘Babamın adı Ali değil Âli’

Hasan Âli Yücel’in kızı Gülümser Yücel, babasını bir “maarif müfettişi”nden önce bir baba olarak anlatıyor; Cumhuriyet’in eğitim idealine içeriden bir tanıklık sunuyor.

✍ Tolga Aydoğan

🔭 Yine Astroloji

Yılbaşı yaklaşırken “burç yorumları” seline karşı berrak bir akıl çağrısı.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🗺️ Sanatın yeni haritası

Güncel sanat, Paris–New York ekseninden çıkarak Körfez’den Asya-Pasifik’e uzanan çok kutuplu bir coğrafyada yeniden şekilleniyor.

✍ Bala Gürcan Madra

🎶 ‘Hayallerine çok yüklenme’

Melis Karaduman, “Ütopya” ve “Istanbul Sessions” ile hem müzikal yönünü hem de dönüşümünü görünür kıldığı bir yılı geride bırakıyor.

✍ Orhun Atmış

📱 ‘Ekran hapsi’ne dikkat

Teknoloji çocukların hayatındaki sorunların tek nedeni mi? “Ekran Hapsi” bu soruyu suçlayarak değil, anlayarak yanıtlıyor.

✍ Ömür Kurt

📺 2025’in en iyi dizileri: Yılın hafızası

Plan-sekans aile trajedilerinden faşizmin karanlık kökenlerine, galaktik isyandan dijital çağın yalnız bireylerine uzanan bir seçki.

✍ Başak Bıçak

🏺 Çatalhöyük’te kadın figürinlerini yeniden düşünmek

Bir asır boyunca “bereket tanrıçası” olarak okunan kadın figürinleri, Çatalhöyük’teki bağlamsal analizlerle çok daha katmanlı anlamlar kazanıyor.

✍ Doğa Taşlardan

🐎 Attan insana bir yaşam dersi

Atlarla kurulan bağ, yalnızca biniciliği değil, insanın kendisiyle ve başkalarıyla kurduğu tüm bağları yeniden düşünmeye çağırıyor.

✍ Alara Baykent

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

