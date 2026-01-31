Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

⭐🛡️ Kendi kabuğunda bir yıldız
Ceren Benderlioğlu, şöhretin ortasında sınırlarını korumayı, yalnızlıktan güç almayı ve çocukluktan beri her işini kendi başına halletmenin ona nasıl bir iç denge kazandırdığını anlatıyor.
✍ Deniz Ülkütekin
📢 Reklamlar
Prof. Dr. Üstün Dökmen, reklamların cinsiyetçi bakışını, sınıf vaadini ve etik sınırlarını masaya yatırıyor.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🎓 Üniforma: Zamanın bedene yazdığı kimlik
Notre-Dame de Sion’un 170 yıllık üniforma serüveni, eğitim anlayışından toplumsal dönüşümlere uzanan bir kimlik inşasını kumaş üzerinden okumaya davet ediyor.
✍ Özlem Yüzak
🌍 Dünyayı birleştiren sopa
Sopa Ulusu, yol kenarında bulunan basit bir dal parçasını merkeze alarak dijital narsisizme meydan okuyan, oyunbaz ama derin bir aidiyet duygusu yaratıyor.
✍ Ayça Ceylan
🗣️ ‘Cinsiyetçi dil’i evinize sokmayın
Günlük yaşamda fark etmeden kullandığımız cinsiyetçi deyimler, eşitsizliği ve şiddeti yeniden üreten görünmez bir zemine dönüşüyor.
✍ Ömür Kurt
🍼 Kutsal annelik mitosunun pastoral kabusu
“Geber Aşkım”, doğum sonrası psikoz üzerinden anneliğin kutsallığına dair yerleşik kabulleri yerle bir eden, rahatsız edici ama cesur bir yüzleşme sunuyor.
✍ Başak Bıçak
🛰️ Uzayı dinleyen evler
SETI@home projesi, sıradan ev bilgisayarlarını evrenin olası izlerini dinleyen küçük teleskoplara dönüştürerek bilimi kurumların dışına taşıdı.
✍ Ömür Tanyel
🌳🎨 Sanatta ağaçların sessiz devrimi
Günümüz sanatında ağaç, artık bir manzara unsuru değil; iklim krizinin, yok oluşun ve direnişin görsel hafızasına dönüşüyor.
✍ Bala Gürcan Madra
🧩 Toronto’dan tasarım gündemi
Interior Design Show ve DesignTO Festivali, geleceğin estetik, üretim ve teknoloji başlıklarını gözler önüne seriyor.
✍ Özlem Yalım
🎶 Frekans
✍ Orhun Atmış
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
