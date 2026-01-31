Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

⭐🛡️ Kendi kabuğunda bir yıldız

Ceren Benderlioğlu, şöhretin ortasında sınırlarını korumayı, yalnızlıktan güç almayı ve çocukluktan beri her işini kendi başına halletmenin ona nasıl bir iç denge kazandırdığını anlatıyor.

✍ Deniz Ülkütekin

📢 Reklamlar

Prof. Dr. Üstün Dökmen, reklamların cinsiyetçi bakışını, sınıf vaadini ve etik sınırlarını masaya yatırıyor.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🎓 Üniforma: Zamanın bedene yazdığı kimlik

Notre-Dame de Sion’un 170 yıllık üniforma serüveni, eğitim anlayışından toplumsal dönüşümlere uzanan bir kimlik inşasını kumaş üzerinden okumaya davet ediyor.

✍ Özlem Yüzak

🌍 Dünyayı birleştiren sopa

Sopa Ulusu, yol kenarında bulunan basit bir dal parçasını merkeze alarak dijital narsisizme meydan okuyan, oyunbaz ama derin bir aidiyet duygusu yaratıyor.

✍ Ayça Ceylan

🗣️ ‘Cinsiyetçi dil’i evinize sokmayın

Günlük yaşamda fark etmeden kullandığımız cinsiyetçi deyimler, eşitsizliği ve şiddeti yeniden üreten görünmez bir zemine dönüşüyor.

✍ Ömür Kurt

🍼 Kutsal annelik mitosunun pastoral kabusu

“Geber Aşkım”, doğum sonrası psikoz üzerinden anneliğin kutsallığına dair yerleşik kabulleri yerle bir eden, rahatsız edici ama cesur bir yüzleşme sunuyor.

✍ Başak Bıçak

🛰️ Uzayı dinleyen evler

SETI@home projesi, sıradan ev bilgisayarlarını evrenin olası izlerini dinleyen küçük teleskoplara dönüştürerek bilimi kurumların dışına taşıdı.

✍ Ömür Tanyel

🌳🎨 Sanatta ağaçların sessiz devrimi

Günümüz sanatında ağaç, artık bir manzara unsuru değil; iklim krizinin, yok oluşun ve direnişin görsel hafızasına dönüşüyor.

✍ Bala Gürcan Madra

🧩 Toronto’dan tasarım gündemi

Interior Design Show ve DesignTO Festivali, geleceğin estetik, üretim ve teknoloji başlıklarını gözler önüne seriyor.

✍ Özlem Yalım

🎶 Frekans

✍ Orhun Atmış

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

